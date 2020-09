TV, celular y Zoom: así dirigirá Brignani a Estudiantes de Mérida contra Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Brignani, el técnico de Estudiantes de Mérida, que dará instrucciones a su equipo desde Mar del Plata, lamentó que después de todos los trámites realizados no haya podido viajar con la delegación de Nacional para el partido de este martes por Copa Libertadores. "Tengo anhelos, aspiraciones y estuve esperando durante mucho tiempo la vuelta de la Copa Libertadores, del fútbol, pero esta situación me lleva hoy a tener que estar en mi casa, y de alguna manera tratar de colaborar con toda la gente que está trabajando con el equipo".

El entrenador argentino explicó la forma en la que trabajará desde la hora 19:15 cuando comience el encuentro frente a los tricolores de Gustavo Munúa por el Grupo 6. Un trabajo que ya supo cumplir ante Alianza Lima. "El dispositivo electrónico me permite estar en comunicación permanente con mi primer asistente, con un observador que ponemos en la parte superior del estadio. Con ellos estoy en una reunión de Zoom y tengo una comunicación directa entre lo que me van informando y lo que voy viendo por televisión".

En su diálogo con el programa Vamos que Vamos (94.7 FM), Brignani no ocultó la decepción que sintió por no haber podido formar parte del viaje que emprendió Nacional para llegar a Venezuela. "Pedí a Nacional la posibilidad de viajar con ellos y en un primer momento nos dijeron que sí, lo que generó que el presidente del club se moviera para armar un corredor sanitario, para conseguir los permisos, para no molestar. Se consiguieron los permisos tanto de Cancillería venezolana como uruguaya, estaba todo listo para mi viaje a Uruguay, pero el Ministerio de Salud Pública estableció que tenía que hacer cuarentena y no podía viajar con los jugadores de Nacional. Agradezco a la gente de Nacional por la posibilidad que quiso ofrecerme, pero tengo la decepción de que se hicieron un montón de cosas y recién a último momento se dijo que no".

Con relación a la responsabilidad que le cabe en estos momentos, al estar lejos de sus futbolistas, Brignani igual aclaró: "El equipo lo armo yo, obviamente tengo un equipo de trabajo al cual respeto profundamente, escucho sus opiniones y entre todos consensuamos. Los entrenamientos se filman todos los días, algunos los he podido ver en vivo, y además tenemos nuestras reuniones de cuerpo técnico vía Zoom. Damos las opiniones, luego confiando en lo que nos va transmitiendo la gente que está al frente del plantel, y a partir del análisis que hemos hecho de Nacional, tomamos las mejores decisiones".

Para el conductor de Estudiantes de Mérida no hay un cambio tan radical en lo que pueda ofrecer Nacional pese a que no utilice a algunos jugadores. "Lo que sé es que Nacional tiene un gran plantel y que no es tan así hablar de titulares y suplentes. A pesar de que algunos tienen más competencia o más minutos que otros, el plantel de Nacional en su conjunto está integrado por jugadores importantes".

Finalmente, al referirse a los nuevos casos de COVID-19 en Estudiantes de Mérida, el técnico dijo: "Nos preocupa mucho, estaba dentro de las posibilidades que al comenzar la competencia empezaran a aparecer casos positivos de jugadores o asistentes. Nuestra nutricionista dio positivo, también uno de nuestros utileros y un jugador juvenil que entrena con el plantel profesional. Si la tendencia lleva a que partido a partido van a seguir apareciendo positivos nos preocupa cómo vamos a seguir jugando en la Copa. Cuando termine el partido vamos a repetir los hisopados y esperemos que no aparezca nada".