Arguiñarena, el primer uruguayo en la liga profesional de Canadá

Canadá estrenará su propia liga profesional y tendrá un representante uruguayo: Martín Arguiñarena.



“Ya estaban los cuatro, faltaba uno y dije ‘yo lo pateo’. Ya había pensado a dónde le iba a pegar y si cambiaba había mayor probabilidad de errarle. Respiré profundo y le pegué. Perfilé el cuerpo como que la iba a cruzar, pero abrí el pie y entró: fue un sueño hecho realidad”. El relato corresponde al día en el que Arguiñarena se metió en la historia del fútbol uruguayo. Su gol le dio el inédito ascenso a Villa Teresa a la Primera División y hoy el fútbol le dio la oportunidad de quedar una vez más en la historia al ser el único uruguayo que será partícipe del estreno de la Canadian Premier League.

Hasta el momento, Canadá no contaba con una liga profesional y por eso son varios cuadros del país que hoy están en la MLS de Estados Unidos, aunque eso cambiará para 2020. Siete equipos de distintas ciudades se pondrán el objetivo de darle el puntapié a un certamen "bien organizado", según lo consideró Arguiñarena que defenderá al Valour Football Club de Winnipeg.



El certamen se disputará en dos rondas y los dos campeones jugarán una finalísima donde el ganador accede a la Liga Concacaf (símil Copa Sudamericana). Además, estos equipos jugarán el Canadian Soccer Championship, un torneo que integra a todos los clubes de Canadá (incluso los de la MLS) y el ganador accede a la Concacaf Champions League.

“Sabía que venir acá era arriesgarse por ser una liga nueva y podría encontrarme con cosas buenas o malas, pero después me di cuenta que hay una gran organización. Yo estaba bastante saturado del fútbol uruguayo porque siempre era más de lo mismo: los sueldos, la ropa, los entrenamientos, que no se llega a un nivel profesional y me di cuenta ahora, en Canadá, que estamos a años luz”, cuenta Arguiñarena.

El lateral uruguayo graficó su sorpresa con una de las primeras experiencias que le tocó vivir en el Valour, su nuevo club: “Me hicieron un recorrido por el estadio y por las instalaciones que son de primer nivel. Cuando entré al vestuario había un cartel de bienvenida con mi nombre y un locker personal lleno de ropa. Tenías calzas largas y cortas, remeras para entrenar y para andar por el complejo, guantes, bufandas, gorros y remeras térmicas, de todo. Quedé sorprendido porque nunca hubiera esperado tanto interés y nivel en algo nuevo”.



Arguiñarena llegó al fútbol de Canadá como jugador libre y fue gracias a un gesto muy importante Villa Teresa, ya que él contaba con un año más de contrato, pero “por suerte se portaron muy bien conmigo”.

COSTUMBRES.

El uruguayo arribó a Canadá en febrero y se encontró solo y sin hablar inglés. “Tenemos un colombiano (Nicolás Galvis) que sabe español e inglés y nos hace de traductor a mí y a un chileno. Igual en breve arrancamos con clases particulares que nos da el club, aunque los compañeros me recibieron bien y eso hizo que todo sea más sencillo”.



Con 27 años, esta es la primera experiencia en el exterior para el lateral y asegura que “me agarra en un buen momento”. Cabe resaltar que hace 10 años, cuando todavía era un juvenil, estaba jugando en la Segunda División Amateur en Villa Teresa. Con el club logró el ascenso a Segunda y Primera y también pasó por El Tanque y Boston River. Arguiñarena sabe que deberá aprovecharla al máximo y se nota por el entusiasmo con el que afronta este desafío.



“El fútbol canadiense va a dar que hablar en el futuro”

“Hay muy buenos jugadores y con la preparación que hay, el fútbol canadiense va a dar que hablar. Uno que está dentro ve que está todo bien organizado a largo plazo y con una idea de progresar a lo grande en el futuro. Futbolísticamente son muy rápidos y fuertes, técnicamente tal vez les falta un poco. Donde veo más falencias es en lo táctico, pero son cosas que con trabajo se pueden corregir”

El estreno del Valour será el 1° de mayo contra Pacific



Martín Arguiñarena está realizando la pretemporada en Punta Cana y aprovechando para disfrutar de las hermosas playas. La liga, Valour y Martín Arguiñarena están en los últimos aprontes y harán su estreno el próximo miércoles 1º de mayo, cuando el equipo de la ciudad de Winnipeg esté visitando al Pacific FC por la primera fecha y de esa forma empiecen a vivir el sueño americano.

El fútbol se posiciona de otra forma en Canadá

Canadá es sin duda un país donde hay otros deportes más importantes que el balonpié, y así ha sido históricamente, aunque de un tiempo a esta parte se han notado varios cambios.



Equipos muy competitivos en la MLS de Estados Unidos, una selección femenina muy interesante que ha tenido buenos resultados y ahora la creación de esta liga que le dará otro toque.

Los siete equipos juntos en punta cana



La llegada a Canadá trajo consigo una pretemporada muy interesante en Punta Cana pero además de destacar las playas, las piscinas y las frutas que se ofrecen constantemente en los hoteles, lo que sorprendió a Arguiñarena fue una decisión de la Liga.



“Estamos los siete equipos de la liga en un barrio privado, haciendo la pretemporada, comiendo juntos y ya aprovechamos e hicimos partidos entre nosotros. Tienen todo muy bien armado”, manifestó Arguiñarena mientras disfrutaba de uno de los últimos días en República Dominicana ya que el fin de semana debían volver a Canadá para empezar con el certamen.