Martiarena: "Es una evidencia clínica que los desfibriladores salvan una vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Martiarena es el director del Hospital Pasteur que fue quien recibió a Agustín Martínez luego de que el jugador sufriera un infarto en pleno partido con la camiseta de Boston River.

En diálogo con el programa "Tarde o temprano", de canal 12, Martiarena puntualizó algunos detalles sobre cómo se pueden evitar estos casos y cómo se trabajó desde que el chico arribó al hospital.

"El paciente llegó grave el lunes y trasladado por una unidad de emergencia. Se le realizan las asistencias necesarias, para luego ser trasladado al CTI hasta el día del jueves donde falleció", aseguró Martiarena.

"Es muy difícil decir qué hubiera pasado si había un desfibrilador en ese momento. Lo que sí sabemos y es una evidencia clínica, que los cardiodesfibriladores salvan una vida. Es una evidencia a nivel mundial y por eso las recomendaciones es que en todos los lugares donde haya una concentración grande de público debería haber y además gente formada en el uso de estos y en reanimación básica", agregó Martiarena.

"Tuvo la reanimación que se pudo lograr en ese momento. No podemos saber si fue efectivo o no o si hubiera llevado a otro desenlace la presencia del desfibrilador. Son situaciones graves que no se pueden prevenir, aunque lo que hay para hacer es lo que recomendamos los médicos: los controles en salud y asistir al médico de referencia con frecuencia", finalizó.