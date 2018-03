Un marroquí en busca de la gloria Celeste

Solo balbucea algunas palabras en español, las suficientes como para entenderle que el mate no le gusta, pero sí le agrada la comida uruguaya: “es muy parecida a la de mi país”, dice haciendo un gran esfuerzo Razine El Mustapha (21) el marroquí que llegó hace dos semanas a nuestro país dispuesto a hacer historia. Y de hecho, ya la hizo, porque es el primer futbolista nacido en Marruecos que militará en el fútbol local. Va a defender a Juventud de Las Piedras en la Segunda División Profesional.



“Veía mucho fútbol sudamericano en televisión. También fútbol de Europa, de Inglaterra, donde todo es potencia, de Italia, en donde se juega muy rápido, y el sudamericano, donde la técnica es lo que sobresale. Bueno, Uruguay tiene todo en su fútbol, y eso fue lo que siempre me atrajo. Me gusta mucho el fútbol uruguayo, lo admiro, y admiro a sus figuras”, dice Razine, un espigado delantero con fama de goleador.



El Mustapha se siente como en casa. Al menos, eso dice cuando se le pregunta por sus compañeros pedrenses. “Llegué hace dos semanas y me trataron siempre muy bien, desde el primer día. ¿El inglés? Algo entienden, y algo entiendo yo de español. Es una gran familia, estoy muy a gusto”.

Montevideo. Razine en 18 de Julio. “Uruguay es un país muy lindo, lme gusta su comida”. Foto: Ariel Colmegna

Cuando llega el turno de definirse como jugador lo piensa. Hace una pausa y después mueve sus manos hacia la cabeza: “soy pensante, cerebral, también soy rápido pero juego con la cabeza. Creo que tengo buena técnica, y de a poco me voy adaptando. El entrenador (Álvaro Fuerte) me da libertad para moverme por todo el frente de ataque, para jugar con libertad, y me siento cómodo con esa situación en cancha”, admite Razine.



Espigado, delgado, ‘chueco’ tiene pinta de buen jugador. Cuando camina por 18 de Julio parece un uruguayo más, pero no lo es. No lleva ni termo ni mate, y camina a otro ritmo, sin detenerse a mirar las vidrieras de los negocios de la principal avenida. “El mate no me me gusta”, dice, aunque reconoce que sus compañeros ya han intentado en más de una oportunidad, sumarlo a las ruedas y charlas antes y después de los entrenamientos en La Chacra, el reducto de los pedrenses.



“Espero rendir, seguir adaptándome. Sé que es un fútbol fuerte donde se marca mucho, eso ya lo sabía, pero me gusta”, admite.



Razine El Mustapha no lo pensó dos veces cuando sus representantes le ofrecieron jugar en el Uruguay. “Voy”, dijo, y a partir de ahí, empezó a hacer historia.



De Marruecos a China, y de ahí, voló a Las Piedras



Razine El Mustapha dejó el fútbol marroquí desde muy joven. “Me hizo ganar experiencia, maduré mucho en todo sentido”, dice. Y ese quizás, sea uno de los motivos de su rápida adaptación a las costumbres uruguayas. Su sueño es poder dejar su huella en el fútbol local, destacarse en el Uruguay es su obsesión. “Siempre me gustó el fútbol, desde muy chico, y tuve la suerte de practicarlo y tener apoyo de mi familia. Hoy estoy aquí, en busca de una posibilidad, quiero destacarme, que vean lo que puedo hacer y lo que puedo dar”, dice a Ovación. El Mustapha viene de jugar en el fútbol chino y fue recomendado por Leonardo Jara a la dirigencia de Juventud. En los pies de Razine, está su futuro.