Mario Saralegui y lo que se viene en Peñarol: “Le dije a Xisco que se buscara equipo”

Luego de terminar el Torneo Apertura 2020 con una pobre imagen deportiva empatando sin goles frente a Fénix en el Parque Capurro, Peñarol se apronta para comenzar el Torneo Intermedio el próximo fin de semana pero también para un partido clave de Copa Libertadores frente al Atlético Paranaense el martes 20 de octubre en el Estadio Campeón del Siglo.

En tal sentido, el entrenador Mario Saralegui habló de varios temas de actualidad del plantel y volviendo de Artigas, en diálogo con el programa “100% Deporte” (Sport 890), confirmó que habló con el español Xisco Jiménez y además, que le pedirá a los dirigentes a Maximiliano Cantera, volante de Deportivo Maldonado.

“Con Xisco ya hablamos para que intente conseguir un equipo porque seguramente venga un centrodelantero, pero tenemos que apostar a la dinámica grupal, a lo táctico. Hay que tener en cuenta eso y la gran cantidad de jugadores que tenemos”, explicó el artiguense, quien además confirmó que esta noche tendrá una reunión con el presidente Jorge Barrera y el vice, Rodolfo Catino, para tratar el tema de los jugadores que se pueden ir del club y, sobre todo, los que pueden llegar.

“Es uno de los temas fundamentales y hay que evaluar varias cosas porque uno de los problemas que ha tenido Peñarol es la gran cantidad de jugadores que se traen en cada período de pases y eso implica recomenzar todo el trabajo grupal de nuevo. El proceso grupal es igual en todos lados, pero para llegar a una fase de producción hay que tener una base de confianza y de cosas que van pasando que llevan su tiempo”, dijo Saralegui.

“Nosotros dividimos los diferentes aspectos para estudiarlos porque el rendimiento del jugador es integral. Puede parecer como prioridad algo en determinado partido, pero está lo físico, lo táctico, lo grupal. Es todo muy complejo. No hay nada fácil y recién hoy a la noche voy a tener una reunión con el presidente y con Catino y vamos a evaluar muchas cosas en la parte deportiva con Darío (Rodríguez) y (José) Brancato. Estamos intentando ordenar un poco las cosas y buscar lo mejor para el club. Vamos a llevar todo lo que necesitamos, vamos a conversar mucho. Hay poco tiempo pero muchas ganas de trabajar por el club porque cada uno tiene que cumplir con la parte que le toca. Yo vine y me encontré con un plantel. Ahora vamos a ver si podemos traer algún jugador, porque si hay alguno que es prescindible afecta al presupuesto porque no podemos acumular futbolistas. Los jugadores normalmente no se quieren ir de acá”.



El período de pases y el pedido por Maximiliano Cantera

Uno de los jugadores que Mario Saralegui le pedirá al Consejo Directivo de Peñarol es Maximiliano Cantera, volante de 27 años que juega en Deportivo Maldonado. “Lo dirigí en Liverpool y es bueno como persona y como jugador. Un doble cinco que da una mano en todos lados. No tiene velocidad, pero lo otro lo tiene todo. No tengo idea de quién es el representante, pero voy a intentar hablar con él”, remarcó el técnico carbonero.

Acerca del período de pases que se cerrará este viernes 16 de octubre, Saralegui explicó que “hay que pensar en el tiempo que yo voy a estar acá que es hasta diciembre, pero hay que pensar en el Peñarol del 2021 porque yo no sé si voy a estar. Hay elecciones y hay que poner un montón de cosas arriba de la balanza. No hay jugadores que vengan por tres meses. No sabemos quién gana la elección, ni siquiera sabemos quiénes se presentan más allá de que Evaristo (González) ya dijo que se presenta. Y yo siempre voy a priorizar la situación de Peñarol por encima de la mía”.

“Un jugador por tres meses no viene. Vendrá por un año por lo menos y ahí es lo que hay que conversar y charlar. Yo puedo ir hoy de noche a la reunión y pedir los jugadores que me gustan. Pedí a Cantera, pero veremos cómo sigue todo”.



Algunos llamados al exterior

“Hablé por Jonathan Álvez y hay problemas. A él se le termina el contrato a fin de año y queda libre. Barcelona de Ecuador le debe una plata y el presidente Moreno, que es amigo mío, me dijo que todavía no resolvieron el tema; que al jugador le gustaría venir, pero por ahora no es la prioridad, que tiene otros caminos para seguir y por otro lado está la parte real que es el reglamento”, contó Mario Saralegui acerca de uno de los jugadores que pretendía para reforzar el plantel.

Respecto a las incorporaciones, el entrenador se mantiene firme en sus pedidos: un lateral izquierdo, un volante mixto y un delantero. “No es fácil lo del lateral. Es difícil para la selección encontrar uno, imaginate para nosotros. El tema es que en ese puesto de juveniles estamos mirando alguno de los que hay que tienen condiciones y aprovecharemos esta semana para ver el selectivo del club, porque una cosa es lo que te dicen y otra lo que vos ves. Necesitamos ver todo. Hay un par de nombres del medio local y del extranjero también”.