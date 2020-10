Saralegui: “El fútbol sigue siendo el mismo en las cosas grandes, pero en las pelotudeces chicas ha cambiado mucho”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores tras ganarle a Athletico Paranaense y Mario Saralegui habló tras ese encuentro dejando varias frases acerca de la actualidad del equipo que ahora deberá jugar la Copa Sudamericana.

“Ahora el chip es Defensor Sporting y jugamos el sábado. El viernes de mañana entrenamos, se van, vienen a las 21:00, cenamos y concentramos para jugar el sábado. El viernes vamos a saber qué partido de copa y según lo que nos toque planificaremos la semana”, le contó el técnico al programa “Usted Qué Opina” (Sport 890).

Acerca de lo que fue la eliminación del carbonero, Mario Saralegui dijo estar “muy triste, amargado, frustrado. Era real cuando decíamos que queríamos pelear cada campeonato que entramos, como ahora el del Intermedio y la Sudamericana. Fue una gran desilusión porque logramos ganar un partido complicado y por las cosas que tiene el fútbol que son increíbles. Si uno va a las estadísticas, estamos afuera, pero por otro lado está el sentir de la fortaleza del grupo que está cada vez más fuerte y que va cumpliendo con los procesos grupales lógicos, pudiendo entrar finalmente en una etapa de producción y colaboración para la tarea nuestra que es ganar partidos. Creo que vamos a estar cada día más fuertes hasta el final del mandato que yo tengo que es hasta el 31 de diciembre”.

El entrenador de Peñarol fue expulsado anoche en el Campeón del Siglo y tuvo una reacción desmedida que le puede costar muy caro y respecto a esa situación explicó que “a veces uno no se da cuenta porque estás a 200 pulsaciones por hora. No me voy a poner a mirar donde está el conito. A veces me salgo de la raya pero el problema es que cualquier árbitro viene acá y arbitra lo que se le canta. No hay gente, no hay presión y cobran cualquier cosa. Tenemos cero peso de local. Tenemos que ponernos las pilas en algunas cosas. Hemos ganado mucho y merecemos que se nos trate por lo menos con igualdad de criterio. El árbitro del otro partido no cobró 18 faltas que eran a favor de nosotros y tenemos los videos. Son cosas que te van saturando, te te llenan la cabeza y llega un momento que explotás. Pelota dividida no te cobra, penales no nos cobran, todas las divididas para ellos. Si no nos ponemos las pilas y hacemos valer la historia de Peñarol y la selección porque estamos peleando no sé con quién de la Conmebol, los perjudicados siempre somos los que ponemos la cabeza en la boca del león como los jugadores y los entrenadores. Ayer había uno que me filmaba a mí y parece que en determinado momento te pueden echar. Ha cambiado tanto que ya no sé. Necesitamos que venga Ubriaco acá a darnos una charla. Darío es un amigo y de repente puede venir e ilustrarnos a mí y a los jugadores sobre cuáles son las nuevas reglas. El fútbol sigue siendo el mismo en las cosas grandes pero en las pelotudeces chicas ha cambiado mucho y yo la verdad que no la tengo clara. Me gustaría que viniera y nos explicara un poco”.

“Hay muchas veces que estás tranquilo y muchas otras que te salta el hombre de las cavernas que llevamos dentro” Mario Saralegui DT de Peñarol

“Yo me puedo sentar y mandar a Ruben Paz durante todo el partido, pero acá el tema es técnico porque al no haber gente los jugadores escuchan más lo que vos decís. En el partido contra Colo Colo en chile jugaron del lado que yo estaba y el segundo tiempo estaban a 100 metros y no escuchaban nada. Ahí se complicó el partido, la delantera quedó muy lejos. En un partido con gente es al pedo gritar porque no se escucha nada”, agregó el técnico.



El tuit con el equipo confirmado



Mario Saralegui se mostró en los últimos días muy activo en Twitter y dio sus razones por las que decidió publicar el equipo titular que enfrentó a Paranaense: “Acá se sabe todo, se ‘lorea’ todo. Hay demasiada gente y no podes hacer nada porque a los cinco minutos ya se sabe. Y eso que no entran los periodistas. Yo prefiero el Peñarol de antes, de puertas abiertas, que entraban los periodistas, entrenás tres o cuatro cosas diferentes y nadie sabe cómo vas a jugar, pero por el coronavirus no se puede. Me imagino que esto volverá algún día a la normalidad y que los periodistas volverán a entrar como antes, que se tomaban un café acá adentro, miraban el entrenamiento y hacían las notas que tenían que hacer. Ahora es cerrado y se sabe todo igual”.

"Yo prefiero el Peñarol de antes" Mario Saralegui DT de Peñarol

Otra de las polémicas en las redes fue un retuit de Saralegui a una publicación que criticaba su accionar: “Lo hice porque quiero que se de cuenta de que no está hablando con un fantasma, porque son todos anónimos. Me gustaría que pusieran nombre y número de socio así puedo hablar con una persona y no con un fantasma. No me interesa si es mal interpretado. Yo no puedo pensar por los demás. Que cada uno piense lo que quiera. A mí me importa el hincha de Peñarol que capaz que de un millón y medio la mitad no tiene Twitter. El que se pone a ‘boludear’ con un seudónimo en el Twitter me importa un carajo. Si lo conocés —al hincha que le escribió la publicación— decile que venga a Los Aromos a tomar un café y charlamos”.

Mario Saralegui. Foto: AFP

La publicación del “Bola” Lima



Robert Lima se expresó en Twitter acerca de lo que había sido el funcionamiento de Peñarol en el primer tiempo del partido con Athletico Paranaense y Mario Saralegui le respondió: “Te apuraste bola. controla la ansiedad. y no me mandes mas jugadores. cerro el periodo de pases, solo libres. abrazo amigo”.

Acerca de esta situación, el artíguense dijo que “no tuve ningún ‘tole tole’ con el Bola. Él se apuró a hacer un comentario y le dije que como está de empresario, los jugadores que me ofreció no pueden venir porque tienen que ser libres. El Bola es mi amigo y si me trae un jugador libre que colme las expectativas del club será contratado, como puede ser contratado uno que traiga Rabajda, Chijane o Bentancur. El que sea. Yo no tengo problema con nadie. Mi mayor problema es entrar a la cancha todos los domingos a poner la cabeza en la boca del león. Después estoy acá y disfruto de estar en Los Aromos”.

“Si sos mi amigo tuiteame lo que quieras y si se molestan acá están las puertas abiertas. No están cerradas para ningún jugador de Peñarol ni dirigente. No estamos acá para tener problemas con nadie. Estamos para sumar”, agregó Saralegui.

La llegada de Nahuelpán y el pedido por Hernán Novick



“No tengo ni idea en qué está porque no lo manejo yo. Pedí a Nahuelpán, a Novick también que es un volante que me gusta y que puede ser un buen reemplazo para Terans. Quiero un 3, un 4 yun 5 más que todavía no tengo los nombres y la nota ya se la elevé a Brancato”, contó Mario Saralegui acerca de los pedidos que le hizo al club que ahora solo puede contratar jugadores que lleguen en condición de libres.

“Yo creo que Hernán tiene que venir porque ama al club. El padre es una persona que muy probablemente pueda sumar algo en las elecciones también. Es un jugador de la casa, tiene al hermano acá y los equipos que tienen hermanos son campeones. Es cábala. Lo conozco y son buena gente. Viene para sumar. No es un jugador que si es suplente está con cara de culo sino que suma para el equipo y yo trato de sumar para lo grupos, priorizo el grupo y van a quedarse los que deben quedarse. Si viene un ‘9’ voy a hablar con Xisco personalmente, si viene un puntero derecho voy a hablar con Bravo y así con todos. Tenemos que reforzarnos porque hay dos campeonatos por jugar y es momento de pasar del yo al nosotros en Peñarol y eso me gusta repetirlo porque necesitamos pasar a esa etapa para tener producción. Las instituciones están para cumplir con los efectos para los que están creadas y el de los equipos de fútbol es que gane partidos. Si no lo logramos porque vienen las elecciones y cada uno tira para su lado, vamos a estar en el mismo lugar que ahora”.

“Yo vine acá porque tengo la esperanza de que Peñarol salga campeón y por eso sigo acá. Si era por mi orgullo como dicen algunos, ya había agarrado la camioneta y estaba pescando en Artigas. No lo hice por respeto al club, a la institución y por respeto a un señor como los es Jorge Barrera, que me pidió que lo ayudara en los últimos meses de su mandato”, remarcó el entrenador añadiendo que "hace un mes estoy viviendo en Los Armos. No soy Marcelo Bielsa pero tengo la locura parecida, me falta la plata y los títulos. Disfruto estar acá".

Jorge Barrera y Mario Saralegui. Foto:Francisco Flores.

Los jugadores referentes del plantel



“Con la cédula no se juega más. Se juega con el rendimiento”, dijo Mario Saralegui respecto a los referentes del plantel de Peñarol agregando que “Gargano no salió por un tema técnico. Salió por un problema crónico que en determinado momento se le carga y pidió el cambio. Él no iba a salir y entró el ´Cebolla’ que todo el mundo lo critica no sé por qué, porque igual que yo plantó árboles acá en Los Aromos que están bastante grandes y tiene derecho a ser respetado. Entró e hizo un gran partido. ¿Es poco probable que jueguen juntos? No. Es probable porque en el fútbol todo es posible”.

Respecto a la situación de Fabián Estoyanoff, el artiguense dijo que “el ‘Lolo’ venía bien y debido a la seguidilla de partidos y a los cambios de entrenamiento que sufrimos, porque cada entrenador tiene su forma de trabajar, se cargó un poco”.

“Acá hay una infraestructura impresionante gobernada por el señor Brancato, con profes que están liderados por Placeres y eso es un cambio de paradigma. No estoy acostumbrado a trabajar así y no estoy acostumbrado a trabajar con gerente deportivo, pero por suerte vino Darío Rodríguez que es un amigo y se están definiendo los roles. Hay que repartir bien las funciones para que no tengamos problemas en el día a día y para que no se altere la paz que hay en Los Aromos”.

La situación de Matias Britos



Mario Saralegui habló acerca del delantero que anoche anotó el gol de la victoria frente a Athletico Paranaense en el Estadio Campeón del Siglo y remarcó que “a veces le pasan cosas a la gente,cosas que son golpes tan duros y fuertes que te hacen reflexionar. Matías estaba en una situación que no estaba entregado pero veía que tenía pocas posibilidades de jugar. Le pasó una cosa terrible como la muerte de la madre y a partir de ahí tenía dos caminos: salir adelante o entregarse. Y tuvo la gran virtud de salir a pelear y lucharla. Se hizo fuerte. No sé si le da para ser titular o no, pero lo ha demostrado en los dos último partidos y hoy es quizás uno de los jugadores más importantes de nuestra delantera”.

Matías Britos y su festejo de gol ante Athletico Paranaense. Foto: AFP.

Consultado por la jugada que pudo cambiar el destino en Santiago de Chile porque Colo Colo se perdió un gol increíble: "No la vi no no la quise ver, que esa historia la cuenten los bolivianos. Prefiero ver el gol de Britos que el de los bolivianos".

El significado de “Va bala”



“En Artigas el ‘va bala’ significa una cosa, en Montevideo otra y en Buenos aires otra. Es como una Coca Cola de 600 fría que tiene forma de mujer que manda un mensaje subliminal. Esa Coca Cola yo salgo de acá para ir a comprar algo para comer y creo que sale 60-70 pesos. Y si yo vengo en el desierto arrastrándome, tiene otro valor si la encuentro. La diferencia entre ese valor de la Coca Cola que está en el desierto y la que está en la gasolinera es el significado. El significado de las cosas es el que hace que cada uno con su singularidad aprecie un mismo objeto desde diferente lugar de observación y vea algo distinto a lo que vos ves. Por eso el que ve Twitter desde un país u otro lado puede pensar que son balas de verdad. Los de Montevideo balas de goma y los de Artigas piensan que es un viejo dicho que decimos que lo único que significa es ‘vamo arriba’”, explicó Mario Saralegui respecto al significado de su famosa frase.

El futuro del equipo y sus mensajes



"Peñarol no se entrega, Peñarol es el alma del pueblo, no el cuerpo y el alma no se muere nunca. Vamos a pelear hasta el final lo que venga, hasta el último día voy a estar abajo de los árboles que plante hace 40 años. Si alguno le parece humo que venga y prendemos una fogata que tenemos acá que hay bastante humo y nos sacamos las dudas", dijo Mario Saralegui acerca del futuro deportivo que le espera a un equipo que ahora jugará la segunda fase de la Copa Sudamericana y que debe pelear por ganar el Torneo Intermedio y el Clausura para mantener sus aspiraciones de pelear por el Campeonato Uruguayo 2020.

El mensaje a los dirigentes: "Priorizar el nosotros en lugar del yo porque todavía no se sabe si hay alianzas y cuando las hagan que respeten al club y nos dejen trabajar tranquilos".

La chicana de Antonio Palma en Twitter y el clásico



El dirigente de Nacional se expresó en las redes sociales tras la eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores y publicó: “Como dicen en el truco… Ta frío para dormir afuera…”. Acerca de ese posteo, Saralegui fue claro y dijo que “Palma tiene Twitter y tiene derecho a poner lo que quiera. Yo le he visto poco. La gastada vale. Yo lo hice cuando dirigía en Liverpool. El problema es que se tuitea a impulso y por más que lo borres, hay otro que ya lo repitió. La acción se hace sin control de impulso y las consecuencias se sufren siempre. Nosotros vamos a jugar el clásico al Campeón del Siglo y yo me pregunto: ¿Qué les pasa a ellos? ¿No tienen plata para terminar la cancha y llevarnos? ¿Cuál es el tema? Porque yo le dije al ‘Cebolla’ que un mes antes del clásico yo dejaba de fumar y me dijo que él no fuma, entonces bueno le dije que cambiara algo, pero lo único que no cambies, como decía el Hugo Bagnulo, no cambies lo que tomás. Si tomás vino seguí tomando vino, si tomás cerveza seguí tomando cerveza porque si no te viene diarrea. Esa es la historia que hay acá para jugar contra Nacional. Un mes antes tiene que saber quién va a jugar, a quién van a marcar. Ahora es más difícil porque cambian mucho de entrenador y no sabemos ni quién va a jugar pero si lo empiezan a repetir capaz que sabemos".

Las polémicas con el gremio de los entrenadores



“Debería haber una norma que si sos Gerente Deportivo no podés asumir como entrenador. El gerente tiene la ventaja que es estar todo el día con los dirigentes hablando de lo que hace el técnico", dijo Mario Saralegui respecto a sus declaraciones del sábado tras la derrota con River Plate, día en el que expresó que no estaba de acuerdo con que Jorge Giordano tomara el cargo de director técnico en Nacional.

“Giordano se debe acordar y o se lo recomendé a Yamandú Costa para juventud. No tengo ningún problema con nadie. Lo único que digo es que hay que ser coherente. Si nosotros el marco teórico de los cursos dicen algo y en la realidad no se hace, deberíamos marcar los marcos teóricos para poder dar las clases con la tranquilidad de que estamos enseñando lo que se va a hacer, no lo que no se va a hacer”, contó Saralegui agregando que esta noche irá a una reunión con los directivos de Audef.