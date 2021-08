Mario Risso: "Si le ganamos a Wanderers y somos campeones será porque fuimos el mejor equipo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el discurso de Mario Risso hay una palabra que siempre se repite: el grupo. El defensor de Plaza Colonia lo considera la máxima virtud de los dirigidos por Espinel. “Si te ponés a ver, hay jugadores que están en buen nivel, pero no hay figuras. Es el equipo, porque cuando no aparece uno, aparece el otro”, comentó argumentando que es lo mejor que puede ocurrir dado que “cuando no aparece un futbolista, lo hace otro”.

En diálogo con Ovación, Eduardo Espinel, técnico Pata Blanca, dijo que la principal diferencia entre el plantel campeón del Torneo Clausura en 2016 y el actual es que existe un “balance entre jugadores de experiencia y jóvenes”. Risso suscribió las palabras de su entrenador y sostuvo que “por más que seas grande todos los días se aprende algo” del equipo.

En este sentido, citó dos casos: Cristian Rodríguez y Álvaro Fernández. “Son futbolistas muy importantes, jugaron a primer nivel, disputaron mundiales, entonces a cada palabra que digan siempre estoy atento”.

Cristian Rodríguez celebra el gol de la victoria ante Cerrito junto con Eduardo Espinel. Foto: Estefanía Leal.

Pero él también tiene una trayectoria internacional: pasó por el fútbol brasileño, argentino, mexicano y está a una fecha de salir campeón con Plaza. “Creo que si nos decían esto a principio de año lo firmábamos. Tenemos un poco de ansiedad para que llegue el partido para intentar ganar y coronar esta primera mitad del año”, acotó uno de los mejores zagueros del Torneo Apertura sobre el duelo de este domingo ante Wanderers, que será en el Parque Viera a la hora 20:30.

Mario Risso, defensor de Plaza Colonia. Foto: Estefanía Leal.

Plaza Colonia tendrá la posibilidad de repetir lo sucedido cinco años antes y coronarse a una fecha del cierre: “Esperemos que esta vez sea igual para poder ponerle ese broche al torneo que nos merecemos”, acotó un ilusionado Mario Risso.

Si Plaza Colonia triunfa, será "el mejor"

Plaza Colonia quiere volver a repetir el título obtenido en el Clausura 2016. Foto: Gerardo Pérez.

“Si le ganamos a Wanderers y somos campeones será porque fuimos el mejor equipo de la primera mitad del año del torneo”, comentó Mario Risso, defensor de Plaza Colonia, quien argumentó que lograron este rendimiento en base “al sacrificio del día a día y al gran plantel” con el que cuentan.

El experimentado zaguero también hizo referencia a la relevancia de tener a un entrenador como Eduardo Espinel, que potencia al equipo: “Es una persona muy humilde que quiere crecer y trascender”, subrayó. Luego agregó: “Él nos permite equivocarnos y seguir intentando, entonces nos da mucha confianza”. A nivel personal, dijo estar agradecido con el DT y sus compañeros por hacerlo sentir cómodo y “sacar lo mejor de él en cuanto a rendimiento”.

Ante una instancia definitoria como la del domingo, es vital mantener la tranquilidad, pero Risso sabe que no es fácil por la intensidad con la que se suelen vivir los partidos. “Dentro de lo que se puede, los jugadores con más años intentamos mantener la calma y dejar que se den las cosas”, comentó un Risso esperanzado con “terminar el partido siendo campeones”.