Mario Mandzukic, listo en el Milan: "Es importante inculcar miedo en tus oponentes"

Mario Mandzukic, el delantero croata de 34 años que fichó el AC Milan por seis meses, regresando a la Serie A desde Catar, avisó que está "listo" para "inculcar el miedo" en sus oponentes y remarcó que no tendrá problemas de cumplir con el papel que le demande el entrenador Stefano Pioli.

En la conferencia de prensa realizada este jueves para presentarlo como jugador “rossonero” el croata dijo estar feliz y sin preocupación alguna por el número de camiseta que le toque lucir. “No tengo problemas con los números y no me preocupan. No hay problema. No me importa lo que hay detrás, sino lo que hay por delante”, afirmó.

El jugador que dijo no tener "ningún ánimo de venganza contra la Juventus”, destacó que solamente piensa en Milan. “Tengo una relación maravillosa con los aficionados de la Juventus y los respetaré para siempre. Pero ahora lucharé por el Milan, mi equipo y mi afición. No me preocupo mucho por otros clubes. Me preocupo por Milan y por mí. Siempre quiero dar lo mejor de mí por mi equipo”, dijo el croata.

Mandzukic pidió que “no se preocupen”, porque está “en forma” y remarcó: “Soy muy ambicioso. Siempre he sido. Estoy feliz de estar aquí, pero el camino es largo. Si seguimos así, podremos lograr nuestro objetivo. Estoy dispuesto a desempeñar cualquier papel por el bien del equipo”.

Al referirse a la sociedad con Zlatan Ibrahimovic, dijo “Zlatan y yo tenemos mucha experiencia y sabemos cómo van las cosas en el fútbol. Es importante inculcar esta sensación de miedo en tus oponentes y confiar en tus compañeros de equipo. Estoy listo".