Sin margen: Nacional quiere reivindicarse

El único triunfo que tiene Nacional en los 90 minutos de un partido en esta temporada es el de la semana pasada contra Zamora, que se consumó en Barinas, en condición de visitante, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, gracias al gol de Gonzalo Bergessio.



Si el parámetro solamente fuera la Libertadores, se podría hablar de un estupendo arranque de Nacional en la temporada, más allá de que Zamora es el adversario más débil -en lo previo- de la serie.



Además, el triunfo le sirvió a los tricolores para seguir dándole valor a una estadística que habla de muy buenos resultados en condición de visitante jugando por torneos internacionales en los últimos años.



Pero la realidad de Nacional es otra. Porque el comienzo en el Torneo Apertura incide de sobremanera en el club. Y no es para menos, porque los tricolores apenas suman tres puntos de 12 posibles en el certamen doméstico, con tres igualdades y una dura derrota a manos de Wanderers por 4 a 1 en el mismísimo Gran Parque Central.



Si bien anoche el presidente José Decurnex dejó en claro que Eduardo Domínguez no depende del resultado de hoy, Nacional necesita ganar. Como también lo necesita el sábado, cuando visite a Danubio en Jardines del Hipódromo.



“Domínguez es el técnico de Nacional y lo seguirá siendo. El club está en un proceso de cambio. No empezamos bien en el Apertura y eso preocupa y ocupa”, especificó el titular albo, que ayer estaba cumpliendo los 90 días al frente de Nacional.



Decurnex, fiel a su estilo, se mostró con mucha calma y mesura. Incluso risueño y no esquivando ninguna de las consultas que le realizaron los periodistas que se acercaron a la sede social y en particular al “Bolso Shop”, ubicado dentro de la sede.



Desde que volvió de Venezuela, Domínguez trabajó siempre a puertas cerradas, por lo que la oncena que saldrá a jugar hoy es una incertidumbre.



Pero todo hace indicar que será un equipo similar al que le ganó 1-0 a Zamora el miércoles pasado. Por ejemplo, hay futbolistas que jugaron en Barinas que no fueron tenidos en cuenta para enfrentar a Boston River el sábado, como Agustín Sant’Anna, Matías Zunino o Joaquín Arzura. Por ello, es factible que los tres vuelvan a ser titulares.



En el plantel de 22 futbolistas que anoche citó el entrenador, no están nuevamente Octavio Rivero, y tampoco está el joven Pablo García, que sí viajó a Venezuela.



El que vuelve a aparecer después de mucho tiempo, desde la final de la Supercopa Uruguaya en la que salió sentido por un fuerte golpe, es el riverense Kevin Ramírez.

Nacional estrenará camiseta En el partido de hoy Nacional estrenará la nueva indumentaria de Umbro para la temporada 2019. Ya hizo lo mismo con la casaca roja en el partido en Barinas.

Con tres incorporaciones en cancha Réver, que fue campeón de la Copa en 2013 y ahora volvió desde Flamengo, Igor Rabello (Botafogo) y Jair (Recife) son tres altas que serían titulares esta noche.

Mineiro sin Adílson Adílson, el volante defensivo que tiene Atlético Mineiro, no estará a la orden de Levir Culpi debido a que llegó a las tres amonestaciones en la Copa y está suspendido.

Ficha del partido

Nacional (probable); E. Conde; M. Angeleri, R. García, M. Viña; M. Zunino, J. Arzura, F. Carballo, A. Sant'Anna; S. Rodríguez, G. Castro; G. Bergessio.

DT: Eduardo Domínguez



Atlético Mineiro (probable): Victor; Patric, Réver, Igor Rabello y Fabio Santos; Jair, José Welison y Elias; Luan, Cazares y Ricardo Oliveira.

DT: Levir Culpi



Hora: 21.30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Televisa: Fox Sports