Casi sin margen de error

El empate a 1 ante Racing en el Clausura y la derrota 2-0 contra Atlético Paranaense por la Sudamericana generó preocupación en el mundo aurinegro; pero mucho más por la actuación que por el resultado.

Si bien Diego López manifestó que se quedó conforme con los primeros 15 minutos ante la “Escuelita” y el primer tiempo contra los brasileños, el mirasol demostró que con eso no le alcanza y que tiene que mejorar mucho en su juego para empezar a sumar de a tres.

El ingreso de Cristian Rodríguez, hoy sí desde el vamos, invita a pensar en una posible mejoría aurinegra. Con muy poco, el lacacino demostró en Curitiba que Peñarol no se puede dar el lujo de tenerlo en el banco de suplentes.

El entrenador sostuvo que el “Cebolla” tiene que “descansar física y mentalmente”, pero el presente del equipo obliga a su ingreso. Además, la molestia que Gonzalo Freitas tiene en zona de aductores (tendinitis, concretamente) ayuda para el regreso del capitán a la titularidad.

Lo mismo para otros de los experientes: Fabián Estoyanoff, Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri. En una cancha como el Saroldi, donde los jugadores tendrán a los hinchas pegados a la línea de cal, los grandes deberán sacar a relucir su chapa para manejar los tiempos del encuentro y no caer en el nerviosismo que puede trasladar la tribuna.

“Esto es Peñarol… Es verdad que hace muchos años que estoy afuera, pero soy uruguayo y conozco y sé lo que es Peñarol. Eso va a ser siempre así, no porque hayamos empatado un partido y perdido el otro. Nosotros lo que podemos decir es que vamos a trabajar. De eso se trata: trabajar y mejorar”, dijo el DT tras la derrota en la Sudamericana.

Enfrente estará el “darsenero”, un equipo que mantiene el mismo técnico, que ganó en el debut ante Boston River y que está cumpliendo el objetivo que se propuso a principio de año: acceder a una copa internacional.

Peñarol ante el desafío de volver a ganar y llevar tranquilidad puertas adentro y también para la gente. El “Memo” pone a los grandes con el objetivo de zafar de esta turbulencia.

Los dos equipos tienen antecedentes como para ilusionarse. Peñarol, por ejemplo, le ganó los dos encuentros que se disputaron este año y ambos por goleada. En total, le convirtió diez goles. En el Apertura el aurinegro ganó por 4-1 con tantos de Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Fabián Estoyanoff y Giovanni González. En el Intermedio, la diferencia fue mucho más abultada: 6-0. Williams Martínez (en contra), Ramón Arias, el “Cebolla”, “Maxi” Rodríguez y Cristian Palacios con un doblete, festejaron esa tarde en el CDS. River, en tanto, tiene a su favor que las últimas dos veces que se enfrentaron en el Saroldi se quedó con la victoria. El 3 de diciembre de 2016 fue triunfo por 3-1. Ricardo Lima, Mathías Saavedra y Alexander Rosso pusieron los goles. Hernán Novick, de penal, descontó sobre el final. La última vez que se cruzaron en el Prado fue el 22 de noviembre del año pasado. El “darsenero” ganó por 2-1 y privó a Peñarol de asegurarse el Clausura. Gonzalo Vega y Facundo Boné decretaron los tantos. El “Cebolla” achicó la diferencia sobre el cierre del encuentro también con un tiro penal.



LA FICHA

River Plate - Peñarol

Torneo Clausura - Fecha 2.



Estadio: Saroldi.



Hora: 15.00.



TV: VTV.



Árbitro: Esteban Ostojich. Asistentes: Richard Trinidad y Javier Castro. Cuarto árbitro: Yimmi Álvarez.



River Plate: N. Pérez; P. González, A. Ale, D. Barone, F. Silvera; M. Da Luz, M. Calzada, M. Ebre, M. Jones; F. Boné y J. Olivera. DT: P. Tiscornia.



Peñarol: K. Dawson; G. González, F. Formiliano, C. Matheu o C. Rodríguez, L. Hernández; G. Pereira, C. Rodríguez; M. Rodríguez, F. Estoyanoff; D. Núñez y L. Viatri. DT: D. López.