Marche otro entrenador: la mitad de los clubes cambió de técnico esta temporada

"La Comisión Directiva en su sesión ordinaria del día de hoy decidió cesar a Rosario Martínez como DT de Primera División”. Así anunciaba Rampla Juniors el despido de su entrenador.



Haber perdido el clásico de la Villa frente a Cerro y la forma increíble como cayó el equipo el fin de semana pasado ante Wanderers por 4 a 3 después de haber estado en ventaja 3 a 0, le costó caro al hombre de Santa Lucía.

Rosario fue el noveno entrenador que dejó su cargo en lo que va de la temporada. Ocho instituciones -porque Rampla Juniors ya cambió el técnico en dos oportunidades este año-, la mitad de las que participan en el Campeonato Uruguayo de Primera División, no sostuvieron al hombre por el que habían apostado. En algunos casos lo despidieron muy poco tiempo después de esa apuesta.



Tal es el caso de los dos argentinos: Julio César Toresani y Eduardo Domínguez. El primero duró apenas dos fechas del torneo Apertura, aunque las razones que esgrimió entonces la directiva de Rampla eran extradeportivas. Es más, se dijo que Toresani, fallecido poco después de su salida, había querido tomarse a golpes de puño con el presidente Ignacio Durán.

En el caso del otro argentino, Domínguez, dirigió a Nacional tres fechas más que su compatriota. Luego de tres empates y dos derrotas en el Apertura, fue cesado. No importó que hubiera ganado la Supercopa (por penales en un clásico) ni que ganara los dos partidos de la Libertadores que dirigió. El supuesto proyecto europeo se extinguió demasiado rápido.



Domínguez había firmado por una temporada, pero se quedó sin trabajo dos meses y medio después de firmar contrato. Hoy, el entrenador sigue viviendo en Montevideo porque se había mudado con toda la familia y sus hijos habían comenzado a estudiar acá.



Con respecto a estos dos primeros casos, la pregunta surge inmediatamente. ¿La culpa fue de los técnicos o de los que los eligieron a pesar de que tenían muy poco conocimiento del medio y de los futbolistas?

“Yo ya no firmo por un lapso mayor a un año. Los procesos no existen, siempre mandan los resultados”, le dijo hace un tiempo atrás Gregorio Pérez a Ovación. Y es así. Mandan los resultados. Más en estos tiempos de redes sociales, donde parece que la presión es muy difícil de soportar para los dirigentes de los clubes.



Ya no importa de quién se trate ni cuál haya sido el pasado del entrenador en cuestión en el club. Prueba de ello es que el “Polilla” Jorge Da Silva, casi un dios en Defensor Sporting (el único club en el que jugó en Uruguay y con el que fue Campeón Uruguayo), tuvo que dar un paso al costado. Es cierto que la decisión fue tomada de común acuerdo con la directiva presidida por Ney Castillo, que acababa de asumir, pero la razón fue que de los siete partidos que dirigió en el primer torneo del año, Da Silva apenas consiguió un triunfo y un empate. Los cinco restantes fueron derrotas. Muy poco para una institución que históricamente pelea los primeros puestos de los campeonatos.

Tampoco parece importar la historia más reciente, porque tanto Mario Szlafmyc (que había ascendido a Plaza Colonia a fines de 2018) como Juan Tejera (que había salvado a Racing del descenso el año pasado) dieron un paso al costado. El primero argumentó que las condiciones no estaban dadas para continuar con el trabajo, pero había conseguido hasta ese momento solo un triunfo, dos empates y tres derrotas. Mientras que Tejera, que tenía contrato hasta diciembre y los dirigentes querían que continuara, reconoció que no le encontraba la vuelta al equipo. Y dijo adiós.

Pero no todo es negativo. Hay entrenadores que logran mantenerse un buen tiempo en sus puestos. Tal es el caso de Danielo Núñez, que en esta nueva etapa al frente de Cerro Largo lleva ya un año y siete meses dirigiendo. Desde enero de 2018.



Otro caso es el de Diego López en Peñarol. Su primer partido fue en julio de 2018. Claro, fue Campeón Uruguayo y hoy lidera la Tabla Anual justamente con los arachanes. Es que los resultados siempre mandan. Para bien o mal.

¿Antúnez? Buscan al sexto técnico de la era Durán Ayer la práctica de los picapiedras fue dirigida por Gastón De Los Santos, el técnico de la Tercera División que ya estuvo trabajando en Primera en forma interina antes de la llegada de Rosario Martínez.

Ayer la directiva, presidida por Isabel Peña en ausencia del presidente Ignacio Durán (se encuentra en uso de licencia), estuvo todo el día en sesión permanente trabajando para nombrar al nuevo entrenador.

Si bien Peña dijo ayer por la mañana en entrevista con la Sport 890 que la gota que había desbordado el vaso había dio la sorprendente derrota del fin de semana frente a Wanderers (4-3 tras ir ganando 0-3), Ovación pudo saber que la interna con el entrenador no era la mejor. El relacionamiento no estaban bien en el Olímpico, ni con los futbolistas ni con los funcionarios del club.

Ovación intentó comunicarse con Rosario Martínez, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

Hasta el cierre de esta edición había dos posibilidades para reemplazarlo definitivamente: una era que continuara Gastón De Los Santos; y la otra que fueran a buscar nuevamente a Julio César Antúnez. El “Tola” salvó del descenso a los picapiedras el año pasado, terminó su contrato y se fue para su casa. No intentaron retenerlo a pesar de su buena campaña y tras su partida ya han cesado a otros dos entrenadores: Toresani y Rosario Martínez.

“Quizás no se eligió bien al principio y luego se pagaron las consecuencias”, admitió Peña. “Probablemente fue un error no renovar con el ‘Tola’ Antúnez en aquel momento porque ahora sale todo más caro. Son errores que se cometen. Si tuviéramos la varita mágica estaríamos en otro lugar en la tabla de posiciones”, continuó la presidente interina.

Es más, el entrenador que asuma en las próximas horas será el sexto técnico picapiedra en la era de Ignacio Durán, en menos de un año y medio. Parece demasiado.

Julio César Toresani Cesado tras la segunda fecha del Apertura El argentino, ya fallecido, dirigió solamente las dos primeras fechas del Apertura y fue cesado en Rampla Juniors. Fueron dos derrotas ante Progreso (4-3) y Peñarol (5-0). Pero, según se explicó, las razones fueron extra deportivas.

Eduardo Domínguez Dirigió a Nacional sólo 80 días Solamente 80 días estuvo el argentino Eduardo Domínguez al frente de Nacional. Dirigió cinco partidos por el Apertura: tres empates y dos derrotas. Ganó la Supercopa por penales frente a Peñarol y los dos juegos de la Libertadores.

Mario Szlafmyc Renunció a Plaza Colonia El técnico más joven del campeonato, 29 años, renunció tras la sexta fecha del Apertura. Había conseguido un triunfo, ante River Plate, dos empates y tres derrotas. Según explicó, las condiciones no estaban dadas para continuar.

Jorge Da Silva El ídolo se tuvo que ir El “Polilla” regresó a Defensor Sporting en enero, pero el 1° de abril, de común acuerdo con la nueva dirigencia de Ney Castillo, se fue. Inició bien en la copa ganando en la altura, pero de los siete partidos que dirigió en el Apertura ganó uno y empató otro.

Jorge González Llegó para dar una mano y lo echaron El “Culaca” dejó su trabajo en Progreso para darle una mano a la presidente de Cerro, Graciela Castro. Sin embargo, dirigió solo ocho fechas del Apertura. Fue cesado tras caer ante Fénix por 2 a 1 en el Capurro. Su cuerpo técnico ya había renunciado.

Juan Tejera No le encontró la vuelta y se fue El entrenador, que había salvado a Racing del descenso el año anterior, decidió dar un paso al costado tras el Apertura. Había ganado cuatro juegos, empatado tres y caído en ocho oportunidades. Dijo que no le encontraba la vuelta al equipo.

Jorge Giordano Salió de River Plate de común acuerdo Tras un Apertura muy malo, donde sólo sumaron 14 puntos, Giordano le presentó a los dirigentes de River Plate una evaluación del torneo. De común acuerdo con ellos, decidieron que no siguiera. Hoy es el secretario técnico de Nacional.