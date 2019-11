Marcelo Tinelli se decidió y será candidato a la presidencia de San Lorenzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de pedir unidad entre todas las listas y de anunciar que acompañaría a Horacio Arreceygor desde una vicepresidencia, Marcelo Tinelli revió su postura y este sábado confirmó que será candidato a presidente de San Lorenzo.

El club tendrá elecciones el 14 de diciembre y, según informó La Nación de Argentina, la fórmula oficialista será Tinelli-Arreceygor. El postulante a vicepresidente segundo todavía no está confirmado. Como cambió el estatuto, el resto de los integrantes de la mesa directiva serán designados por el presidente una vez que sea elegido.

He decidido ser candidato a Presidente en las próximas elecciones de @SanLorenzo ,por mi agrupación.Gracias al amigo Horacio Arreceygor por su lealtad y compromiso. El 14 de Diciembre vamos por 4 años de gloria, con un equipo de fútbol bien fuerte y el estadio en Av La Plata❤️💙 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 30, 2019

En Twitter, el animador televisivo publicó: "Gracias a todos los socios de @SanLorenzo, que me pedían que fuera el candidato a Presidente. Aprendo todos los días de los elogios y de las críticas. Siempre suman y son importantes. Prometo, si soy elegido, trabajar con todo mi amor por nuestro amado club".

En otro tuit subrayó: "En estos casi 8 años siendo Vice Pte de @SanLorenzo hemos vivido cosas maravillosas, impensadas. Como todo en la vida, también pasamos momentos difíciles. Hoy asumo mi compromiso de ser el candidato a Presidente, con más ganas y pasión que en el arranque de la gestión". Por último, Tinelli prometió: "Si soy elegido Presidente de @SanLorenzo el sábado 14 de diciembre, invitaré a todos los sectores de la oposición a trabajar con nosotros. Soy un convencido que juntos y unidos SOMOS MAS".

Gracias a todos los socios de @SanLorenzo , que me pedían que fuera el candidato a Presidente. Aprendo todos los días de los elogios y de las críticas. Siempre suman y son importantes. Prometo, si soy elegido, trabajar con todo mi amor por nuestro amado club❤️💙 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 30, 2019

El pedido de unidad de Tinelli a todas las agrupaciones que conforman la vida política de San Lorenzo no tuvo éxito ya en la semana pasada. Ricardo Saponare, del Frente Pasión Azulgrana, fue el primero en no aceptar la convocatoria del empresario y animador televisivo. Ya entonces, el camino a las elecciones era inexorable. Faltaba la decisión de Tinelli sobre su presentación o no, que se oficializó en el mediodía de este sábado.