Gallardo: "Me siento como en mi casa acá en Uruguay"

Marce Gallardo fue uno de los grandes ganadores de la noche en la entrega de premios de la Encuesta El País. Se mostró emocionado y se acordó de las personas que lo ayudaron a llegar a ganar lo que ganó.

"Muchísimas gracias. Me siento como en mi casa acá en Uruguay. Siento que tengo que agradecer a toda la gente que me brindó la posibilidad de terminar mi carrera acá en Uruguay, en Nacional y empezar mi carrera como entrenador. Estoy realmente emocionado porque veo gente a la cual estoy muy agradecido, Ricardo Alarcón, que confió en mí en ese momento, Luis Bruno. No me quiero olvidar de Daniel Enríquez. Fue una gran experiencia, el inicio de mi carrera como entrenador", afirmó el "Muñe".

El entrenador, que fue el que ganó por más diferencia en la historia por el 87% de los votos. "Le quiero agradecer al diario El País, a todos los periodistas que han votado", tiró.

"Otra cosa que quiero decir es que no trabajo solo, tengo un grupo de trabajo que valoro muchísimo", agregó.

"Estoy constantemente pensando en superarme y exigiéndome, porque yo les exijo a ellos. Los jugadores son los que a uno lo enaltecen. Le agradezco a la directiva de RIver Plate porque me han dado las posibilidades para desarrollarme", añadió.

Finalmente, antes de despedirse se acordó de un jugador que se retiró hace poco. "Quiero hacer una mención especial a un jugador que merece que yo lo mencione, que lo valore que es Rodrigo Mora. Es un jugador valioso no solo por lo profesional si no como persona. Hoy deja el fútbol por una lesión, el fútbol lo deja a él. Quiero darle una mención y compartir esto con él", cerró.