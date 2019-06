Marcelo Gallardo no se olvidó de Rodrigo Mora y le regaló su medalla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Monumental de Núñez era una fiesta. River Plate acababa de coronarse campeón de la Recopa Sudamericana (torneo que enfrenta a los monarcas de la Libertadores y de la Sudamericana) luego de haber vencido 3-0 a Athlético Paranaense. Marcelo Gallardo se coronaba como el máximo ganador en la historia del club como entrenador.

El "Muñe" fue de los primeros que entró al vestuario y allí se encontró con un viejo conocido: Rodrigo Mora. El uruguayo, que tuvo que dejar el fútbol por una lesión en la cadera de la cual no se pudo recuperar, se fundió en un abrazo y entonces, según él mismo lo contó, recibió un sorpresivo regalo:

"Lo fui a saludar. 'Nunca te pedí una foto y me quiero sacar una con el mejor entrenador de la historia del club. Para mí, será un recuerdo enorme', le dije. 'Loquito, te quiero mucho. Esto es para vos. Guardala', me contestó. Le pregunté si estaba seguro. Me respondió positivamente, le dije muchas gracias y le di un abrazo", le contó Mora a ESPN.

Existe una gran relación entre ambos. El propio Gallardo contó a Ovación en enero pasado, durante la ceremonia en la que fue premiado como el mejor técnico de América, lo triste que se quedó cuando supo que Mora debía abandonar la práctica del fútbol Y hasta tuvo palabras de recuerdo para él en ese momento.

Mora se sigue sintiendo parte de River y el club lo sigue sintiendo parte de él. "Gracias marcelo por hacerme parte de este nuevo título para River. Gracias por la medalla, gracias por tanto. Felicitaciones por ser el mejor entrenador de la historia de @carpoficial y personal!! Feliz de compartir con vos el 13 de julio en el Monumental y con todos mis compañeros, amigos e hinchas y dirigentes. Gracias por estar SIEMPRE!!!", fue el mensaje del uruguayo en Instagram.

Rodrigo Mora recordó así que volverá a entrar a la cancha el 13 de julio, cuando en el Monumental se dispute el partido de despedida que le organizó el club.

El "Pulga" consiguió seis títulos con River Plate, siempre de la mano de Gallardo: la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y 2016, la Copa Libertadores 2015 y 2018 y la Copa Suruga Bank 2015.