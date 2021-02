Marcelo Gallardo sobre el “Morro” García: “No puedo salir del shock que me generó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los restos de Santiago Garcia fueron sepultados este martes en Uruguay, pero en Argentina aún siguen las repercusiones por la trágica muerte del futbolista de Godoy Cruz y Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, tuvo sentidas palabras para recordar al “Morro”.

En la conferencia de prensa que el “Muñeco” dio este martes al mediodía y en la que habló acerca de su futuro en el club millonario, el técnico también se expresó por lo sucedido con el uruguayo.

“Fui compañero de él cuando fui a jugar a Nacional. Él tenía 20 años y era un chico de muchas condiciones, lleno de de energía. De buena energía”, comenzó diciendo Gallardo a la hora de recordar a Santiago García.

“No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con él después de mi experiencia de compartir campo de juego, pero sí tenía una muy buena relación con él cada vez que nos enfrentábamos, con buena química y buen dialogo porque tenía muy lindos recuerdos”, agregó el “Muñeco”.

#ESPNF90 "Me generó mucho dolor y tristeza". Gallardo habló sobre la muerte del Morro García y dejó estas sentidas palabras. @ESPNFCarg pic.twitter.com/08BJ3soyya — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2021

Acerca de lo que le generó la muerte del futbolista, el técnico de River Plate dijo que “no puedo salir todavía del shock que me generó la noticia, de la tristeza y el dolor que me generó. Es muy fuerte. Todos ahora podemos hablar de lo que es la depresión, la enfermedad de la depresión que no solamente está en el fútbol porque está en todos lados, pero cuando pasan cosas así el estado de alerta que nos genera en la cabeza de todos nosotros es muy grande”.

Marcelo Gallardo cerró diciendo que “le doy mi pésame a toda su familia, amigos y seres queridos. Deseo que él descanse en paz. No tengo más para decir porque me generó mucho dolor”.