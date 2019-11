Marcelo Gallardo le debe agradecer al entrenador de Flamengo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lima será testigo este sábado a las 17:00 horas de la final de la Copa Libertadores. River Plate y Flamengo estarán frente a frente para definir el máximo torneo continental. Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan como vigentes campeones tras vencer en la última edición a Boca en la recordada final que se tuvo que jugar en Madrid.



Los peruanos resultaron favorecidos tras el cambio de sede por los problemas sociales de Santiago, donde estaba previsto que se jugara la final.

En Lima, el volante de los millonarios, Enzo Pérez, se reencontrará con un viejo conocido: el técnico de Flamengo, Jorge Jesus. El entrenador portugués no sólo dirigió a Enzo en Benfica, sino que lo cambió de puesto. Lo reinventó para convertirlo en el volante central que es hoy pieza clave en el equipo del “Muñeco”.

Jesus trabajó con el argentino dos temporadas, 2012 -2014. “Jorge me propuso jugar como doble cinco. Yo no quería saber nada, no me veía ahí, pero me dijo: ‘Quedáte tranquilo, vamos a practicar. Te voy a mostrar videos y haremos ejercicios después de hora’”, recordó Enzo en una entrevista con La Nación. “Y terminé siendo el mejor futbolista del año (en 2014) en Portugal, Jorge tenía razón... Es un monstruo tácticamente”, agregó el volante quien encuentra en su actual técnico, Marcelo Gallardo, cosas parecidas a las de Jesus. “El sábado lo iré a saludar por respeto. No me gusta comparar, pero tiene una forma de trabajar muy parecida a la de Marcelo, que es muy exigente en el día a día”, afirmó Pérez.

Es más, en la previa de la gran final, varios futbolistas de Flamengo se refirieron a los tres futbolistas que más debían cuidar en River y uno es Enzo Pérez. Lo destacaron junto al arquero Armani y a Juan Fernando Qintero. “Se nota que la sintonía entre ellos es muy fuerte. Enzo Pérez arma el juego ofensivo del equipo. Están en un momento espectacular. No es de extrañar que sean los actuales campeones de la Libertadores”, reconocieron los jugadores del “Mangao”. ¿Les habrá pasado el dato Jesus?