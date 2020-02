Marcelo Gallardo y una emotiva charla donde mostró su lado más humano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento de Argentina) recibió una visita muy especial en el marco de un ciclo de charlas para los chicos que se preparan para los Juegos Olímpicos de la Juventud: Marcelo Gallardo.

El "Muñeco" aceptó la invitación, pero aclaró junto a los organizadores que nada de preguntas sobre River y Boca, sí sobre el deporte y terminó siendo una charla que dejó una gran cantidad de enseñanzas y que emocionó a más de uno.

El actual entrenador de River Plate hizo foco a su carrera para motivar a los chicos, pero no a los grandes momentos, ni a los golazos, ni a los títulos que ganó a lo largo de sus años como jugador, lo hizo con los momentos malos.

"Yo sufrí muchas lesiones en mi carrera. Mi físico me pasó muchas facturas y escuchen esto porque se van a sorprender: no recuerdo haber jugado un partido en mi carrera profesional al 100% de mis posibilidades físicas", contó el "Muñeco".

"No tuve un físico privilegiado en ese sentido, pero eso me dio una enorme capacidad para salir de situaciones difíciles y me tuve que hacer fuerte mentalmente porque físicamente era débil y me ayudó a hacer la carrera que hice", agregó.

"Llegué a dos mundiales con dificultades físicas y cuando pensé que me quedaba afuera tenía que tener un plus para que eso no sucediera. Toda la base de mi carrera fue en base a lo mental y diría que a veces es más importante lo mental que el propio talento", finalizó.