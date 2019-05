Marcelo Bielsa puso de su bolsillo 230 mil euros para la multa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Se trataba de una multa económica que recibió el club, no iba contra mí, pero yo soy el responsable de ella y por eso la pagué de mi bolsillo”, explicó el técnico argentino, a quien apodan El Loco.



El incidente se produjo después de que el Derby County descubriera en sus instalaciones a un espía enviado por Bielsa antes de un partido entre el Derby y el Leeds. El entrenador reconoció entonces haber utilizado técnicas de espionaje contra el resto de rivales de la Championship (segunda división inglesa) y fue sancionado.

Además, El Loco aseguró que pagará con su propio dinero cualquier penalización que el club reciba por los recientes disturbios generados en el controvertido duelo entre el Leeds y el Aston Villa. En esa oportunidad, Mateusz Klich del Leeds convirtió el 1-0 mientras Jonathan Kodjia, del Aston Villa, estaba caído en el campo de juego, ante lo cual Bielsa ordenó a sus hombres dejarse hacer un gol. “No se lo regalamos, se lo devolvimos”, explicó después el técnico.



Antes de esa orden, los futbolistas de ambos equipos se enroscaron en una discusión, por lo cual los dos conjuntos fueron acusados de no controlar a sus jugadores.

Bielsa habló también sobre su futuro profesional, desechando la versión que lo ubica fuera del Leeds si no consigue el ascenso a la Premier League. “Nunca dije eso ni tampoco lo contrario. Nunca dije que si no ascendemos no voy a continuar mi trabajo aquí. Nunca dije que me iré o me quedaré. Solo dije que no era este el momento para discutirlo”, aseguró.



El domingo, Leeds United visitará a Ipswich Town por la última fecha del Championship. El equipo de Bielsa está tercero a cinco puntos del Sheffield United y a ocho del Norwich City, los dos que lograron ascender directamente, y deberá jugar el repechaje

Obsesión por los videos



Cuando era el técnico de la selección argentina, Bielsa se llevó 7.000 videos de partidos al Mundial de Corea y Japón

Se cortaba un dedo



Dirigiendo a Newell´s, antes de un clásico con Rosario Central, aseguró que se cortaría un dedo si le aseguraban el triunfo.