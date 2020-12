Marcelo Bielsa acusa a la prensa inglesa de intentar desestabilizar al Leeds United 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, criticó con dureza a los medios de comunicación el jueves, al decir que algunas personas intentan desestabilizar a su equipo al opinar sobre posibles cambios a su estilo de juego para tener mejores resultados.

Si bien la filosofía ofensiva de Bielsa ha ganado elogios en muchos sectores por ser entretenida para el público, también ha sido puesta en duda por otros, que apuntan a que el Leed ha recibido más goles de los que ha marcado en la Premier para situarse en un modesto décimo cuarto lugar en la clasificación.

El United no tuvo piedad con el Leeds del "Loco"Bielsa By Silvia Pérez MIRA TAMBIÉN El United no tuvo piedad con el Leeds del "Loco"Bielsa

El Leeds fue goleado 6-2 por el Manchester United en Old Trafford el domingo, lo que profundizó las críticas al estilo del argentino. Pero Bielsa dijo que el marcador no debería ser un parámetro para cuestionar sus tácticas.

"No me preocupo demasiado por lo que piense la prensa. Siempre escucho, leo y trato de captar el mejor mensaje posible de lo que está escrito", dijo Bielsa. "Lo que sí me preocupa es que lo que está escrito sí influye en el público, disminuye la capacidad de comprensión del público. También (los medios) tratan de desestabilizar sugiriendo a los jugadores que hay que cambiar el estilo".

Marcelo Bielsa, maniático y exigente pero adorado por jugadores e hinchas By Luis Prats MIRA TAMBIÉN Marcelo Bielsa, maniático y exigente pero adorado por jugadores e hinchas

Bielsa explicó que a pesar de que el United ganó de manera convincente, ambos equipos tuvieron ocasiones, pero fueron los locales quienes las aprovecharon mejor ante un Leeds muy poco efectivo frente al arco rival.

También dijo que Ole Gunnar Solskjaer, el técnico del United, lo superó tácticamente al jugar con dos mediocampistas centrales como Fred y Scott McTominay, lo que a juicio del rosarino desniveló el partido.

"Con esta decisión, el técnico del United fue superior a mí en la forma en que imaginó el partido", sostuvo Bielsa. "Ayudó a equilibrar su sistema defensivo y no pensé que la clave del juego estaría en los dos mediocampistas centrales".

Bielsa había dicho después del partido que no abandonará sus principios y reiteró la necesidad de que los equipos más débiles se arriesguen por interés del fútbol inglés.