Marcelo Areco planteó que Peñarol hable con los futbolistas para bajar salarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El problema que realmente nos ocupa a ahora es el económico, porque va a ser complicado sostener el presupuesto mientras no haya fútbol", advierte Marcelo Areco, consejero de Peñarol. Tiene mucha preocupación porque entiende que el grueso de la salida de caja que tiene la institución, que es el salario de los futbolistas, es prácticamente imposible dejar de pagar por más licencia y eventualmente seguro de desempleo que haya.

Está convencido que sedebe hablar con los futbolistas cuyo salarios son los más altos para tratar de convencerlos de que acepten —en forma transitoria— una rebaja, pues de lo contrario será inviable sostener las finanzas de Peñarol. "Tienen que darse cuenta (los jugadores) que si no aceptan es matar la gallina de los huevos de oro, porque esta es una cuestión de supervivencia. Todo lo que no se haga hoy se va a sentir en el futuro cercano", explicó Areco, quien no obstante dijo no haber encontrado eco en sus compañeros del consejo.

La idea del dirigente no es una rebaja salarial definitiva. Incluso cree que lo más conveniente es que acepten cobrar ahora parte del sueldo y el resto se lo ponga en una cuente corriente a cobrar más adelante cuando vuelvan los ingresos. "A mi entender si el fútbol se sigue aplazando en definitiva y por decantación se van a generar deudas con el plantel. Y la verdad es que yo prefiero que nos sentemos con los jugadores, les hagamos el planteo de la necesidad que tenemos cara a cara y así evitamos cualquier inconveniente de futuro".

Areco sostiene que es mejor esta solución consensuada a tener que generar una deuda futura en el pago de los salarios que pueda provocar situaciones tensas en momentos en que hay competencia y se van a estar jugando cosas importantes.

En estos momentos el único ingreso que tiene Peñarol es el dinero que deja la cuota social, pero esto también puede llegar a complicarse en el futuro porque seguramente habrá bajas ante el creciente desempleo a causa de la pandemia de coronavirus.

"Hemos recibido ya alguna consulta de los socios sobre qué medidas adoptaremos con ellos, porque nos plantean una rebaja en la cuota social al no tener beneficios, pero necesitamos que entiendan la importancia de que paguen su cuota, porque el club tiene que seguir subsistiendo", apuntó Areco.

Plantel no se ha hecho análisis

Peñarol no ha sometido a su plantel a pruebas para saber si alguno de los futbolistas ha sido contagiado de coronavirus. "Yo al menos no estoy enterado de que se hayan sometido a pruebas. Quizás se hicieron, pero encuentro raro que en el consejo no estemos enterado de ello", indicó Areco, aunque sí dijo que sabe todos los futbolistas están siendo monitoreados constantemente y que en caso de que haya el más mínimo indicio de contagio hay todo un protocolo armado para rápidamente ser atendido.

"Primero que nada sabemos que el análisis lo deberíamos hacer en una clínica privada y segundo, sabemos que los kits para la detección del coronavirus no abundan", apuntó el dirigente, quien tampoco supo confirmar si algún futbolista por sus propios medios se haya practicado la prueba.