Marcelo Areco: “Hay que cambiar el modelo de conducción y lo estamos haciendo”

El Movimiento 2809 emitió un comunicado en el que defiende a Evaristo González, explica cómo se está trabajando en el Consejo Directivo y critica duramente la gestión del Peñarol del pasado.

“Uno no elige los tiempos y hubo un aluvión de consultas, por eso entendimos pertinente hacer una aclaración de hechos que estaban arriba de la mesa para evacuar algunas dudas ya que no todo el mundo tiene la posibilidad de estar cercano al club con cosas de primera mano. Por eso sentimos la necesidad de hacerlo pero con cierta tranquilidad de cómo lo venimos haciendo”, le dijo Marcelo Areco al programa “100% Deporte” (Sport 890).

El consejero aurinegro explicó que “hay que aclarar que un Consejo Directivo aprueba por unanimidad y la Asamblea Representativa también la publicación del balance. Esos integrantes a su vez tienen un grupo de gente y le dicen cuáles son los lineamientos pero evidentemente seguía habiendo dudas y por eso salimos a aclarar ciertas cosas”.

Consultado por la crítica en el comunicado del Movimiento 2809, Areco dijo que “es contra un estilo de conducción que no compartimos pero así y todo cuando llegaba el período electoral los socios lo votaban (a Juan Pedro Damiani), pero nosotros creíamos que había una forma mejor y empezamos a tratar de volcar nuestras herramientas”.

“Es un gran cambio político modificar ese paradigma de conducción y lo estamos haciendo entre todos porque ese modelo estaba en duda y bajo cuestionamiento. Ahora queremos un Peñarol independiente económicamente, algo que indefectiblemente se va a ver dentro de la cancha porque cuando una institución está complicada en lo económico eso repercute en muchas decisiones”, contó Marcelo Areco, quien en esa línea agregó que la conducción del club está repartida de buena manera ya que “el secretario del club es del oficialismo pero el Movimiento 2809 está representado y si bien hubo diferencias y las hay, las decisiones son del Consejo Directivo y en ese orden es que se hacen lo cambios de conducción del club que se vienen viendo y haciendo porque así los socios lo marcan con una clara división de tres grupos que intentan lo mejor para Peñarol”.

El informe de Padre y Decano

Acerca del informe que se publicó en el portal partidario Padre y Decano, el consejero aurinegro contó que “el artículo como hincha de Peñarol que es quien escribió eligió ese tópico muy mentado y lo recorrió pero el motivo no lo puedo saber mucho. Información tenía y no es secreta porque es fácil de acceder porque 100 Asambleístas tienen el balance, ya es público. Por eso se publicó en un informe de un portal”.

En esa línea, Areco manifestó que “hay que estar expectantes con lo que piden los socios todos y sobre todo los que representamos porque ellos nos eligieron para estar hoy donde estamos. El haber perdido el Campeonato Uruguayo es algo que nos moviliza a todos y buscar el porqué de lo que pasó, por eso creo que se publica”.

“Se hizo un mea culpa importante en el Consejo Directivo y los cambios se están mostrando. Hubo cambios y el CD es el gran responsable de lo que pasó porque si bien teníamos plan A, B y C para reforzar no resultaron y no hubo resultados desde mitad de año porque se entiende que si se vuelve atrás la salida de los jugadores no se podía evitar ninguna”, explicó Areco agregando que “el club se mueve hacia adelante con decisiones del Consejo Directivo y las decisiones importantes las tomamos nosotros y los compañeros lo han dicho: debemos aprender de nuestros errores”.

“El factor económico siempre está presente y es clave para reforzar el equipo. Ese factor económico es el que hizo que a veces no podamos traer un jugador que haga la diferencia y eso primó porque te dice que cuando tenés algunos ingresos tenés que cancelar pasivos anteriores de deudas de jugadores que fueron campeones o que no lo fueron pero que le debemos dinero y hay que empezar a saldar”, explicó el consejero carbonero.

Por otra parte, Marcelo Areco dijo que “el informe del balance al Consejo Directivo se iba a hacer previo a esa nota, no se hace el informe por la nota. Ya se sabía hace más de un mes. Tal vez fue al revés pero no lo puedo saber eso. Después llevarlo a término de votación no es el ideal sino que uno cuando cree que una postura es la correcta intentamos debatir y discutir con los compañeros buscando lo mejor para el club con argumentos. Mi opinión es que debería haber un informe sencillo hacia la gente para que se entienda y se vea el camino que queremos tomar en la conducción económica de Peñarol”.

El consejero de Peñarol contó además que “en muchos lados se preguntan qué hacemos con los millones de dólares que entran por las transferencias y hay que explicar que esa plata entra progresivamente y a medida que va entrando ese dinero se van cancelando pasivos atrasados y esas son decisiones del área económica. Ahora en enero se recibe dinero y va a ser un aire, una tranquilidad para poder estar al día y seguir generando recursos para mantener el club”.

El integrante del Movimiento 2809 confirmó que Isaac Alfie ya le confirmó al Consejo Directivo que a pesar de haber sido designado como Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, continuará con sus funciones en Peñarol.

Por último, Marcelo Areco sentenció que “desde mi lado directivo sufrimos lo mismo que los hinchas, somos conscientes de los errores que cometimos y ahora debemos trabajar para buscar ser campeones nuevamente pero para todo eso hay un proceso de trabajo que lo estamos llevando a cabo con unidad y armonía para salir adelante”.