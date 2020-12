Marcelo Areco no entiende por qué no se revela la mejoría financiera en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde lo deportivo a Peñarol no le ha ido bien durante la presidencia de Jorge Barrera. Sin embargo, muy diferente ha sido la gestión desde lo financiero. Entre diciembre de 2017 y el 31 de octubre de 2020 la institución aumentó su patrimonio en unos 26,5 millones de dólares, con "US$ 11 millones de liquidez inmediata", monto que "cubre toda la deuda a pagar en 2021 y sobran unos US$ 6,5 millones".

Así consta en el informe financiero que presentó al Consejo Directivo de Peñarol el economista Isaac Alfie, tesorero de la institución, en el cual hay algunos detalles interesantes.

Por ejemplo, allí se revela que cuando asumió funciones en diciembre de 2017, la disponibilidad en caja y bancos para Peñarol era de 150.000 dólares, con lo cual se cubrían tres días de presupuesto. Hoy en caja se estima que hay unos US$ 4 millones, por lo que se cubren casi tres meses de presupuesto.

También se informa allí que el pasivo total, entre Peñarol y el Campeón del Siglo, bajó de US$ 50 millones a US$ 38,8 millones, aunque la "deuda neta" es en realidad de unos US$ 28 millones, producto de los US$ 11,2 millones de baja del pasivo más los US$ 10,1 millones de aumento del disponible.

El documento explica que al 30 de noviembre de 2017 Peñarol tenía un activo de US$ 22.424,9 millones y el pasivo ascendía a US$ 22.204,7 millones, por lo cual el patrimonio neto de Peñarol era de US$ 150.000, misma cifra que la disponibilidad en caja.

"Consideramos pertinente hacer un repaso de algunas de las acciones tomadas y cambios impulsados (...) a los efectos de sentar las bases de estabilidad que permiten mejorar la planificación y trabajar con la necesaria serenidad año a año", expresa el informe. Se detallan entonces las acciones que se tomaron para abatir el presupuesto.

Las ventas de los futbolistas Brian Rodríguez (que en 2018 dejó al club unos US$ 5,2 millones y se quedó con el 25% de una futura transferencia), Darwin Núñez (4 millones por el 80% de la ficha, 2019) y Facundo Pellistri (9,6 millones en 2020) dieron mucho oxígeno a las cuentas bancarias de Peñarol.

Por lo tanto, la gestión financiera del consejo directivo encabezado por Jorge Barrera fue un éxito, al punto que el propio presidente anunció el 6 de octubre (en ocasión de oficializar la venta de Pellistri a Manchester United) que el 31 de octubre se iba a hacer público el resultado económico. "Este consejo directivo va a publicar el 31 de octubre, el mismo día que se cierra el padrón electoral, un informe económico sobre los ingresos, los egresos de la institución, sobre el pasivo, el estado a diciembre de 2017 y a diciembre de 2020. Pero puedo afirmar que en tiempos muy difíciles, como vivimos en el año 2020, con las dificultades que para el mundo entero y para el Uruguay sufrimos como consecuencia económica de la pandemia (...), este consejo directivo no va a traspasar ni un solo dólar de pasivo de gestión entre diciembre 2017 y diciembre 2020", dijo entonces.

La reacción de Marcelo Areco

Esa publicación no ocurrió y esto llamó la atención de Marcelo Areco, actual consejero de Peñarol, líder del Movimiento 2809 y quien va con el número 3 en la lista que encabeza Evaristo González como candidato a la presidencia.

"Luego de aquel anuncio se informó que se iba a postergar hasta el día del homenaje a Fernando Morena; luego se volvió a postergar; este lunes 'Lito' (Alfie) leyó el informe en el consejo, Barrera se emocionó, le agradeció, se despidió a Isaac con aplausos y luego algunos consejeros dijeron que era mejor no publicarlo, cuando ya se había decidido que sí se iba a hacer. Finalmente los que creíamos que debía hacerse público convencimos a Barrera, quien dijo que lo iba a armar y a darlo a conocer. Pasó martes, miércoles y acá estamos, esperando que se publique", expresó Areco a Ovación.

Fue el propio dirigente quien acercó el documento a Ovación, porque entiende que "los consejeros estamos para rendir cuentas, así que me parece de orden hacerlo público".

Consultado sobre por qué cree que no se publicó, sostuvo: "No quiero poner ninguna intención, pero no entiendo por qué no se da la información".

Advertido de que en realidad sería positivo para el oficialismo (que propone el regreso de Juan Pedro Damiani) publicarlo, por lo cual no parece ser lógico que no se publique la gestión de Barrera, Areco reflexionó: "El electorado de Peñarol está dividido en tres sectores: los que apoyan al que dice que viene porque hay que poner plata para ganar, los que están con el dirigente que siempre está en contra de todo y entonces cuando algo sale mal dice que él no estuvo de acuerdo, y los que hacemos, que somos nosotros. ¿Y por qué nos pegan a nosotros? Precisamente porque trabajamos. Por eso uno puede especular con que puede haber algún interés político".

Alfie, a quien Barrera le confió la economía de Peñarol en la actual gestión, pertenece al Movimiento 2809, aunque por su actividad política actual (es el director de la Oficina de Planeamianto y Presupuesto del gobierno nacional) no integra ninguna lista para las elecciones de la institución.