"Maravilla" palermitano: Carlos Grosmüller firmó con Central Español

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carlos Grosmüller le bastó media hora de charla con el técnico Mario Szlafmyc para convencerse de que lo mejor para él era aceptar la propuesta de Central Español.

En realidad los palermitanos ya le habían hablado hace un tiempo y él había quedado en responder, pero pasó el tiempo y no lo hizo. En la tarde de este martes se juntó con Szlafmyc y con Agustín Manzione el presidente de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) que hoy y firmó contrato por un año.

“Yo buscaba algo así porque quiero estar tranquilo. Me convenció el técnico, va a jugar de una manera que me gusta mucho. Además, hay un proyecto muy interesante y me queda cerca de casa”, le dijo el talentoso volante a Ovación.

Será la primera vez de “Maravilla” jugando en Segunda División. “Nunca jugué en la B, pero con lo que vi el año pasado por televisión, me entusiasmé. Se jugó en el Charrúa, en una buena cancha y con una cantidad de jugadores importantes en los diferentes equipos. Y parece que este año se va a jugar igual, con todos los partidos televisados”.

En Central Español los entrenamientos ya comenzaron. Grosmüller se incorporará este jueves. Las prácticas se vienen realizando en el Méndez Piana dado que el campo de juego del Palermo está siendo remodelado como parte del proyecto de la SAD.

“Maravilla” quedó libre de Danubio, el club donde se crió, en el que jugó en cinco diferentes etapas y fue Campeón Uruguayo en dos oportunidades, 2004 y 2007.

Danubio se encuentra en una situación muy complicada y parece difícil que pueda salvarse del descenso. Puede querer el destino que Grosmüller se enfrente a los de la franja jugando en Segunda.

“Pahhh, no quisiera que sucediera, pero es casi un hecho. ¡Una locura!”, enfatizó el futbolista quien aseguró a su vez, que ya pasó el dolor de haberse tenido que ir del club de sus amores. “Ya lo tenía superado y curado. Fue algo que me costó, pero ya lo borré. Y ahora tengo que poner la cabeza en Central”.

​

🎩 ¡Un 𝖒𝖆𝖌𝖔 suelto en Parque Batlle!



☑️ Carlos Grossmüller es nuevo jugador de nuestra institución de cara a la temporada 2021. ¡Bienvenido! #SomosCentral 🔴🔵 pic.twitter.com/6lHxRwQSNy — Central Español Fútbol Club (@CentralEspFC) February 16, 2021