Shilton y la mano de Dios de Maradona: "El mejor jugador, pero nunca pidió perdón por su trampa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Mi vida ha estado vinculada durante mucho tiempo con la de Diego Maradona, y no de la manera que me hubiera gustado. Pero me entristece saber de su fallecimiento a tan temprana edad. Sin duda, fue el mejor jugador al que me enfrenté y mis pensamientos están con su familia”. Así inició su columna en el Daily Mail el exguardameta de la selección de Inglaterra Peter Shilton, quien no pudo ocultar el resquemor que todavía permanece por lo ocurrido en Distrito Federal en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986 cuando Maradona le anotó el primer gol de aquel cotejo con la mano.

Así era Maradona en la cancha: el futbolista de la zurda absoluta By Luis Prats MIRA TAMBIÉN Así era Maradona en la cancha: el futbolista de la zurda absoluta

“Fue el partido más importante que muchos de esa selección de Inglaterra íbamos a jugar y él era su jugador más peligroso. No había planes especiales para él, ni marcas específicas. Simplemente dijimos que observaríamos sus carreras, trataríamos de cortarlo y no dejarlo entrar en su ritmo. Durante casi una hora funcionó", contó Shilton.

"Ninguno de nosotros esperaba lo que sucedió a continuación. ¿Cómo podríamos? Saltó contra mí en un balón colgado y, sabedor de que no podría llegar con su cabeza, le dio un puñetazo para mandarla al fondo de la red. Una falta clara. Trampas. Mientras corría a celebrarlo miró atrás un par de veces a ver qué hacía el árbitro porque sabía lo que había hecho. Todo el mundo lo sabía menos el equipo arbitral. No me importa lo que digan, ganó el partido para Argentina. Anotó un segundo gol brillante casi de inmediato, pero todavía estábamos recuperándonos de lo que había sucedido minutos antes. Por primera vez en el juego, lo dejamos correr sobre nosotros y marcó. Fue un gran gol, pero no teníamos ninguna duda: sin el primer gol no habría marcado el segundo”.

Además, agregó: “Me ha molestado a lo largo de los años. No mentiré sobre eso ahora” y “lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca en ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En cambio, usó su línea 'Mano de Dios'. Eso no estuvo bien. Me parece que era un tipo muy grande, pero alguien que nunca mostró deportividad”.