La dura respuesta de Maradona a Macri, quien lo comparó con Cristina Kirchner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La entrevista que Mauricio Macri brindó el lunes por la noche dejó mucha polémica, no sólo en el ámbito político, sino también en lo deportivo. El expresidente de Argentina habló de todo y uno de los títulos que dejó fue "la comparación de Boca con el peronismo". También se refirió a Diego Armando Maradona de quien dijo que tuvo que tomar la decisión de echarlo del xeneize durante su gestión (también comparó a Diego Maradona con Cristina Fernández de Kirchner) y el entrenador de Gimnasia no se quedó atrás y tuvo su dura respuesta y desmentida a Macri a través de sus redes sociales.

Bolivia-Argentina: Messi frente a la falta de oxígeno en la temida altura de La Paz By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Bolivia-Argentina: Messi frente a la falta de oxígeno en la temida altura de La Paz

Macri, en diálogo con Joaquín Morales Solá en su programa emitido por TN expresó: "En Boca tuve que hacer algo durísimo: sacar a Maradona. Hoy está el mismo desafío en el peronismo, separar a Cristina Fernández de Kirchner, a la irracionalidad. Necesitamos un peronismo racional", manifestó.

Y este martes no demoró en llegar la réplica de Maradona que, mediante su cuenta de Instagram, fue duro con el exmandatario, a quien desmintió: "Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...".



Argentina enfrenta a un goleador de Bolivia al que ya sufrió en las últimas tres Eliminatorias By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Argentina enfrenta a un goleador de Bolivia al que ya sufrió en las últimas tres Eliminatorias

Macri-Maradona y otros enfrentamientos



Mauricio Macri llegó a Boca como presidente luego de quedarse con las elecciones del año 1995. En eso momento, Diego Maradona era jugador del club y, desde ese entonces, la relación entre ambos fue de tensión, algo que continúa hasta estos días en el que ninguno de los dos tiene relación con la entidad.

No es la primera vez que Maradona hace público su enojo con Macri. En agosto del año pasado también posteó en su cuenta de Instagram una foto de una tapa de la Revista el Gráfico en la que se los ve de espalda con el título "¿Se odian?", acompañado por el texto que decía: "Hoy me llegó esta tapa de revista El Gráfico del 96. Y muestra lo que después de tantos años sigue pasando...".

En julio de este año, en una entrevista con el canal C5N Maradona también criticó a la FIFA por darle un cargo a Mauricio Macri. "Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle", dijo en un principio.

Diego Godín lo agarró de hijo a Luis Suárez en el fútbol informal de la selección uruguaya By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Diego Godín lo agarró de hijo a Luis Suárez en el fútbol informal de la selección uruguaya

Luego agregó: "Hay un montón de amigos suyos que se hicieron millonarios. Es simple, tiene que ir a la cárcel con todos sus secuaces". Y fue por más: "En este país ya teníamos una pandemia y los argentinos sabíamos que se nos venía una pandemia de hambre. Macri se robó todo y no le dio un peso al nuevo estado nacional".