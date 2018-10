Maradona recibió munición pesada por sus disparos a Messi

Desde la mesa que Fox Sports México instaló dentro de una cancha de fútbol, Diego Maradona, un tanto inducido por los comentarios y preguntas de un panel que conducía el exfutbolista Daniel Brailovsky, le cayó a Lionel Messi profanando el santuario que es un vestuario para todo jugador: "Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va al baño 20 veces antes de un partido. Es de cajón. No lo endiosemos más a Messi".

"NO ENDIOSEMOS MÁS A MESSI"



"ES INÚTIL HACER CAUDILLO A UN TIPO QUE VA 20 VECES AL BAÑO ANTES DE UN PARTIDO"#MaradonaEnLUP | Diego disparó con munición gruesa contra Messi sobre su nivel en la Selección Argentina. @UpalabraMX #LUP pic.twitter.com/IBiyxmsRzp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 13 de octubre de 2018

Lo único de cajón es que Messi no iba a salir a contestarle y que optara por una aparición pública familiar, como la que mostró este domingo en su cuenta de Instagram, con una foto en la que está reunido con gran parte de su familia en torno a un almuerzo, aprovechando la pausa que impone la fecha FIFA reservada para las selecciones nacionales.

Varias voces referentes del fútbol prefirieron tomar distancia en vez de adherir a las palabras de Maradona. Algunos trataron de no ser radicales, como César Luis Menotti , consultado por el programa radial Boca de Selección: "Hay que ver la intencionalidad con la que Maradona dijo lo que dijo sobre Messi. A lo mejor le están pidiendo a Messi un liderazgo que no le corresponde. No podemos esperar que Messi venga y resuelva todos los problemas del fútbol argentino. Napoli era un equipo mediocre, llegó Maradona y lo revolucionó. Maradona es Maradona y Messi es Messi. No tiene sentido compararlos, es ridículo. Es como preguntarle a un nene: ´¿a quién querés más, a tu papá o a tu mamá´'?".

Menos contemplativo fue Mario Kempes desde su función de analista de la cadena ESPN. Radicado en los Estados Unidos, el campeón del mundo en 1978 disparó: "Cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta, y a él siempre se lo respetó en su época de jugador. Nadie le dijo nada por perder la final de la Mundial '90. Messi es el mejor jugador del mundo y hay que agradecer que sea argentino. El tiempo de Diego ya pasó, tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas. A veces hay que callarse la boca y disfrutar de lo que tenemos. En el fútbol se gana y se pierde. Algunos le hacen notas a Diego para festejarle lo que dice".

El director técnico Ricardo La Volpe mostró su discrepancia con Maradona: "Respeto a Diego, pero sus declaraciones contra Messi no son buenas. En el mundo reconocen a Messi. No me entra en el cerebro que Messi maneje a la selección. La Argentina no puede hacer el sistema del Barcelona porque no tiene jugadores para armar el medio campo".

Ángel Cappa, en declaraciones a radio Mitre, coincidió con Maradona en que "no hay que endiosar a Messi. Es un jugador terrenal, lo demás es marketing". Retirado el año pasado de la dirección técnica, Cappa le asignó a Messi un influencia relevante en el actual Barcelona: "Sin él, estaría décimo en las posiciones. Lo está salvando en muchos partidos".

En Italia, Pep Guardiola asistió a una disertación de entrenadores organizada por la Gazzetta dello Sport, en la que también estuvieron Carlo Ancelotti y Arrigo Sacchi. El conductor de Manchester City se refirió a Messi tras haberlo dirigido durante cuatro años en Barcelona: "Es un animal competitivo, feroz, odia perder. Si el equipo lo acompaña en los grandes partidos, él te hace la diferencia. Messi y Cristiano Ronaldo llevan diez años marcando 50 goles cada temporada, es algo increíble".

En la observación de Guardiola hay un detalle, el de "si el equipo lo acompaña", que quizá ayude a entender o contextualizar varios de los naufragios de Messi en el seleccionado, donde pocas veces encontró una estructura de juego que supiera aprovecharlo.

Maradona, en otra entrevista, con ESPN, se reivindicó como jugador en la comparación con Messi y Pelé. Lo consultaron: ¿Maradona es más que Messi? "Verdadero", respondió. ¿Pelé es más que Maradona? "De ninguna manera", contestó. Tuvo una concesión con Messi cuando lo interrogaron si el legado de Messi se mancha sin un Mundial. "Falso", sentenció.

Messi y su entorno más cercano optan por el hermetismo cuando Maradona bordea la descalificación. Quien salió a manifestar su malestar fue su primo futbolista, Maximiliano Biancucchi, quien hasta fines de 2017 jugó en Rubio Ñú de Paraguay: "Desprestigiar a Leo es de ignorante. Triste ver a alguien que se jacta de ser líder hablar tan mal de nuestro mejor jugador actual y que seguramente lo será por muchísimo tiempo. Debería colaborar desde su lugar para reconstruir si es que ama a la selección como dice".

Desprestigiar a leo es de ignorante. Triste ver alguien que se jacta de ser líder, hablar tan mal de nuestro mejor jugador actual y seguramente lo será por muchísimo tiempo. En un momento donde debiera colaborar desde su lugar para reconstruir si es q ama la selección como dice. — Maxi Biancucchi (@maxibiancucchi7) 13 de octubre de 2018

Como metáfora de todo esto, la renovada selección pasa sus días en Arabia Saudita, sin Messi ni la tutela de caudillos.