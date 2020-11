Con Maradona "se fue un pedazo de cada familia de la Argentina", dice la AFA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El homenaje de la AFA a Diego Armando Maradona, cuyos restos están siendo velados en Casa Rosada, eriza la piel. El video, tan emotivo como el de Boca Juniors, es narrado en primera persona para dejar en claro que el "10" va a ser eterno en los corazones argentinos y subrayar que se fue "un pedazo de cada familia de Argentina".

Con el repaso de imágenes inolvidables de Maradona el video comienza diciendo: "Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida. Porque pasé por todas, pero nunca por esta".

"Quise gambetear mil veces la noticia... como vos, pero no pude. No pude hablar. No pude comer. No pude creer que era verdad. Con vos se fue un pedazo de mi familia. Y de cada familia de la Argentina", prosigue la narración.

Afirma también: "Claro, los que no nacieron acá no lo entienden. Si nunca les silbaron el himno. No les cortaron las piernas. O tuvieron que hacer el mejor gol de la historia para reponerse de una estúpida guerra. Sí, Diego, ya sé que quizás pueda parecerte exagerado. Pero este es uno de los peores días de mi vida, porque gracias a vos viví los mejores. Los más gloriosos. Los más románticos. Los más mágicos. Los más alegres. Los más inolvidables".

Y termina: "Diego, soy argentino y necesito estar al lado de otro argentino, para no extrañarte tanto".