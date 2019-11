Maradona contra su hija: "No les voy a dejar nada, lo donaré todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Finalizado el partido que Gimnasia perdió ante Estudiantes por la Superliga Argentina, Gianinna Maradona, la hija de Diego, se manifestó preocupada por la saluda de su padre. Según ella, al "Diez" lo "están matando". Debido a las repercusiones que tuvieron sus palabras, el entrenador del "Lobo" salió a responderle y amenazó con no dejarle nada de herencia.

"Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé", comenzó diciendo Diego en un video de Instagram.

Después de ello, elevó la temperatura y sentenció: "Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que está haciendo. Y yo no... ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias".

Para agregar más tensión y mucho más ruido a la situación, Claudia Villafañe salió a cruzar a su ex y a defender a su hija. “Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado ya que hasta ahora nunca lo hiciste”, desafió y etiquetó al padre de sus hijas, a su abogado Matías Morla y a quienes la representan, Fernando Burlando y Elba Marcovecchio.