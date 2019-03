Maradona durísimo con la Albiceleste: "No veo películas de terror"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exjugador argentino y hoy entrenador de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, comparó el rendimiento de la Albiceleste con una película de terror. El "Diez" le pegó durísimo a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y subrayó que los actuales jugadores internacionales no merecen lucir la camiseta de la Selección.

El entrenador de Dorados de Sinaloa habló después de que su equipo ganase 1-0 a Juárez en la tercera jornada del torneo Clausura en la división de ascenso del fútbol mexicano. "Me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. Yo sé lo que piensan Ruggeri, Giusti, Batista, Pumpido, Caniggia: que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombre la tienen tatuada. La tenemos tatuada. Para que venga uno que no sé si es profesor de matemáticas o qué será (Claudio) Tapia, pero la verdad que no tiene puta idea", señaló.

Maradona siguió criticando a Tapia, actual presidente de la AFA. "Lo lamento por la gente de Argentina que sigue creyendo a este mentiroso, lo lamento por los jugadores que tienen que ir a poner la cara, la tienen que poner los dirigentes que están regalando el prestigio que alguna vez le dimos a la selección argentina", dijo.

Sobre lo que mostró Argentina en la derrota ante Venezuela en el Wanda Metropolitano (3-1) , Diego fue clarito: "¿Argentina? No veo películas de terror".

Después, Maradona felicitó a Gerardo Martino por el triunfo 3 a 1 de México sobre Chile. "Con el Tata, en cualquier momento hablamos y hacemos un brindis. Como se fue de Argentina, los ineptos que siguen gobernando la Selección... ¿Qué creían? ¿Que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que creía que le ganaban a Venezuela?", se preguntó el director técnico de Dorados, enfrentado con el titular de la AFA y en desacuerdo con la nominación de Lionel Scaloni al frente del conjunto nacional.

"Venezuela tiene un equipo formado, y acá (en Argentina) entraron por la ventana. Traicionaron y le mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido. Lo lamento", continuó Maradona, entrenador de la Selección entre fines de 2008 y mediados de 2010.