Manuel Ugarte se despidió de Fénix y tiene Portugal como futuro destino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cierre del 2020 significó una pérdida importante para el plantel de Fénix ya que Manuel Ugarte partirá al exterior. Claro está que esto también configura un ingreso económico para la institución y a su vez una oportunidad en la carrera del volante de 19 años.

El destino del mediocampista será Portugal ya que se sumará a las filas del Famalicao donde hasta hace poco tiempo jugaba el también uruguayo, Nicolás Schiappacasse.

"Llegó el momento de decirle adiós al club que me formó y me vio crecer. Al club de barrio, humilde y sencillo. Fueron 6 años junto a una institución que me abrió sus puertas en 2015 para empezar así en 7ª División, mi carrera como futbolista", comenzó su despedida en redes sociales.

"Tuve el privilegio y el desafío de debutar en el primer equipo con 15 años en el querido Parque Capurro. Fueron años en donde viví de todo, de las buenas y de las no tanto. Fueron años en donde cumplí sueños y viví momentos muy lindos", agregó.

¿A qué promesa uruguaya compró Antoine Griezmann en el Football Manager? By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN ¿A qué promesa uruguaya compró Antoine Griezmann en el Football Manager?

"Ser parte del primer equipo, anotar un gol clásico y hacer historia con la institución a nivel internacional, avanzando por primera vez en dos fases consecutivas de Copa Sudamericana, son de las cosas más lindas que me llevo y recordaré para siempre", manifestó.

Ugarte no se olvidó de agradecer a los que estuvieron con él y sentenció: "Fueron años en donde conocí a muchas personas que me ayudaron a crecer y formarme como jugador, pero principalmente como persona. A cuerpos técnicos, ayudantes y principalmente a mis compañeros que me han acompañado día a día, decirle gracias por lo vivido y lo aprendido junto a ustedes.".

"A los hinchas que siempre acompañan, decirles gracias por su apoyo y perseverancia, a pesar de que a veces los resultados no se dan como uno quisiera que se den. Hoy me toca dar un paso en mi carrera, con el objetivo de seguir creciendo y buscando cada día ir por más. Gracias por todo Fénix y hasta la vuelta!", concluyó.