Se mantiene firme la fecha del 29 marzo para que se juegue el clásico

El anuncio de que la fecha 3 se postergará del 28 y 29 de febrero al 7 y 8 de marzo no tomó por sorpresa a nadie. Era algo altamente probable, pues incluso se manejó tal posibilidad cuando se hablaba sobre fechas para el clásico previsto para la cuarta fecha, que pasaría entonces para el domingo 15 de marzo.

Como ese domingo 15 va a haber una competencia de karting detrás de la tribuna América del Estadio Centenario, tampoco podía jugarse el clásico ese día. Es por ello que se comenzaron a buscar soluciones y la que apareció como más probable fue intercambiar fechas; es decir que la cuarta se jugara en la séptima y viceversa.

Esto, en términos de calendario, suponía que (manteniéndose en disputa la fecha 3 el viernes 28 y sábado 29 de febrero) el clásico debía jugase el domingo 29 de marzo y la cuarta jornada entre el 15 y 16 del mismo mes. Sin embargo, ahora hay un cambio de planes en virtud de la postergación de la tercera fecha.

La idea es que el clásico se juegue el domingo 29 de marzo, porque no hay actividad por copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) en la semana previa y tampoco en la siguiente. Por tanto, no afecta a Nacional (que es local pero no puede jugar en el Gran Parque Central porque está en obras) ni a Peñarol.

La cuestión es que ahora la séptima jornada quedó para el fin de semana del 4 y 5 de abril. Es por ello que ahora lo que se propone intercambiar la 4 es la 6, que es la prevista para 28 y 29 de marzo.

En virtud de esto, si el Consejo de Liga (al cual Nacional anunció que concurrirá por primera vez para facilitar el cambio de fecha del clásico) acepta el intercambio de jornadas, en la cuarta del Apertura tendrá los siguientes partidos:

- Cerro Largo vs. Liverpool

- Rentistas vs. Wanderers

- Deportivo Maldonado vs. Peñarol

- Boston River vs. River Plate

- Nacional vs. Tacuarembó

- Danubio vs. Plaza Colonia

- Defensor Sporting vs. Progreso

- Cerro vs. Fénix