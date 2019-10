Mantener el arco en cero es el gran soporte de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la primera conferencia de prensa que brindó Álvaro Gutiérrez, cuando recién había sido nombrado técnico de Nacional, dijo parado en la cancha principal de Los Céspedes, que apuntaba a que sus jugadores se brindaran al máximo y a mantener su arco en cero la mayor cantidad de partidos, y este último aspecto lo reiteró varias veces cada vez que hablaba en público.

Hoy, cuando ya pasaron 31 partidos oficiales desde ese momento (contabilizando Uruguayo y Copa Libertadores) se puede concluir que la superación en el rendimiento defensivo ha sido uno de los grandes pilares para la mejoría de Nacional en el certamen doméstico, pese a que viene de perder 3-1 con River Plate, en una tarde donde el equipo no cumplió una buena actuación defensiva y donde tuvo errores que costaron caro.

Álvaro Gutiérrez: "Hoy tenemos 16 o 18 jugadores titulares" By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Álvaro Gutiérrez: "Hoy tenemos 16 o 18 jugadores titulares"

Con Eduardo Domínguez, en cinco partidos del Torneo Apertura, Nacional nunca pudo dejar su arco en cero y recibió 10 goles.

Con Álvaro Gutiérrez, Nacional logró dejar su arco invicto en 18 de 31 partidos, 16 de 25 sólo por el Uruguayo. Un número muy alto y que ni siquiera el técnico lo tenía presente. “Pensé que el número rondaría los 10 partidos, je. No me fijo mucho en eso, sabía que habían sido bastantes, pero no pensé que tantos”, señaló a Ovación el DT.

En la era de Gutiérrez, a Nacional le convirtieron un gol en siete partidos; dos tantos en cuatro encuentros; una vez tres goles (el único equipo que lo logró fue River Plate); y en una oportunidad cuatro goles, Fénix, en el 4-4 del Apertura.

“Esos números me generan satisfacción. Es una de la cosas que pretendíamos nosotros. Y es un dato curioso que en un partido nos hicieron cuatro goles y en otro tres; prefiero así y después mantener muchas veces el arco en cero, a que después nos hagan siete goles en siete partidos”, opinó Gutiérrez.



La consolidación de una defensa que se recita de memoria con Mejía, Cotugno, Corujo, Carvalho y Viña ha sido importante, pero el entrenador sabe que deben volver a la misma línea para seguir liderando tanto la Tabla Anual como el Torneo Clausura.



“Esperemos en el próximo partido (será contra Cerro Largo) volver al arco en cero”, remató el técnico de los tricolores con optimismo.