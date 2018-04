Ramos: “Mantenemos viva la ilusión”

La sensación que nos llevamos es de tristeza porque se nos fueron puntos que eran importantes, pero mantenemos la misma diferencia y es importante cuando quedan dos partidos. En cuanto a los jugadores, es cierto que quedaron cansados, pero es para felicitar porque ante una seguidilla de partidos entregaron todo hasta lo último y por eso mantenemos viva la ilusión”, comenzó Leonardo Ramos la conferencia de prensa en la que se mostró con la certeza de que el Apertura todavía no se le escapó de las manos a Peñarol.



Una de las sorpresas del técnico fue la inclusión de Fidel Martínez y sobre eso sentenció: “Vimos bastantes partidos del rival y necesitábamos de él porque no era un partido para jugar por arriba, aunque no estuvimos finos para jugar al pie. De todas maneras, venía de una lesión y de haber hecho muy poco fútbol”.



Es cierto que no fue la mejor tarde del elenco aurinegro, aunque Ramos manifestó que “no estuvimos muy finos, pero buscamos no cambiar nuestra manera de jugar. A veces las cosas no salen porque no estás en una buena tarde o por lo que propone el rival, pero hay que entender que tener la pelota no te asegura nada. Lo que importa al final es el gol”.



El entrenador reconoció también el trabajo del rival y afirmó: “Venimos de jugar 13 fechas en las que te ven todos los fines de semana y saben cuáles son tus virtudes y tus defectos y por ahí hicieron bien en la contención de nuestros volantes. Igual el “Lolo” llegó varias veces y Lucas (Hernández) también”.



Ramos agregó: “Se terminó dando un empate que nos duele pero en estos dos partidos todo puede pasar”.