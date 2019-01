Uno u otro: el mano a mano de Conde y Mejía

Hace tres años y medio que la titularidad del arco de Nacional le pertenece a Esteban Conde, quien hoy es el capitán de los tricolores. También hace tres años y medio que Luis Mejía está a la sombra del “Coco”, aunque el año pasado tuvo más minutos.



Pasaron tres entrenadores -Gustavo Munúa, Martín Lasarte y Alexander Medina- y siempre el número uno fue Conde, que se consolidó en ese lugar. Aún así, y pese a los pocos minutos oficiales, el golero panameño demostró siempre estar a la altura de las circunstancias.



Pues bien, ¿qué pasará en este 2019 con la llegada de Eduardo Domínguez como nuevo entrenador de los tricolores?



De pique, hay un tema claro y que ya está decidido: Mejía no seguirá como suplente; o es el titular o se va. Así le confirmó a Ovación el representante del futbolista, Jorge Chijane. “Segundo golero no será más. Creo que ya pagó su derecho de piso en el club. Nacional tiene a dos arqueros de primer nivel. Respetando a Conde, que ha tenido un rendimiento muy parejo estos años, Luis tiene nivel para ser el primer arquero, sea acá o en otro lado”.



Chijane expresó que “es muy pronto para saber qué va a pasar”, dejando la sensación de que está esperando una resolución de Domínguez respecto a quién será el arquero titular. Además, agregó: “La semana que viene me reúno con Iván Alonso, con quien ya hablé”.



Mejía tiene contrato hasta diciembre y ya ha recibido el interés de Defensor Sporting y Liverpool, además de algún equipo del exterior. Pero Nacional no cederá al panameño al medio local, en una postura que ya tomó antes, cuando incluso Wanderers lo quiso.



Por otro lado, se ha rumoreado con que Nacional saldría a buscar un arquero al mercado. Se habló del regreso de Sebastián Viera (Junior) o de Rodrigo Muñoz, que ya firmó contrato con Cerro Porteño. Lo cierto es que nadie de Nacional lo confirmó y su representante, Nelson Ferro, subrayó que tampoco nadie del club lo llamó. El “Coco” también tiene contrato vigente con el club.



El nacido en Young es uno de los pocos referentes que quedaron tras el cambio de directiva y de DT, y es el capitán, por lo que no parece probable que Nacional busque su salida. Vale recordar que Conde y Domínguez jugaron juntos en Atlético Rafaela en 2013 y que el argentino lo pidió cuando llegó a Colón de Santa Fe.