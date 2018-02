Cristian Rodríguez recibió dos partidos de sanción y el volante no podrá estar este sábado ante Liverpool por la cuarta fecha del Apertura. Como Peñarol en la quinta fecha ganará los puntos sin jugar porque le toca El Tanque Sisley, que no se presentó a disputar el torneo, recién aparecerá en la sexta jornada ante Boston River.



Consultado por 100% Deporte (Sport 890), el vicepresidente Rodolfo Catino mostró su disconformidad por este fallo. "Hubo una maniobra de inteligencia en la AUF para que el 'Cebolla' no pueda jugar contra Liverpool", señaló Catino.



"No sé de quien, pero la hubo", agregó.



Vale recordar que los delegados aurinegros lograron reducir la pena a dos encuentros, por lo que a futuro al jugador le quedará un antecedente menor.



El jueves por la noche, el propio "Cebolla" fue a declarar a la AUF. "Expliqué que se me fue larga la pelota, me tiré brusco, pero no me tiré para lastimarlo. Todos lo vieron, todos dicen que con una amarilla se solucionaba todo. Parece que voy en plancha, pero en el último instante saco la plancha porque no soy mala leche, me defiendo de aquel que me quiera lastimar pero yo nunca lastimé a nadie", dijo el volante en la misma emisora para Tiempo de Fútbol.



"Sería buena la rebaja porque en Uruguay nunca me echaron, tengo dos antecedentes por doble amarilla en toda mi carrera y acá quedás manchado y en lo mínimo después ya te perjudican", añadió.