Mandzukic y Emre Can no van a jugar la Champions League con la Juventus

Giorgio Chiellini, que se rompió el ligamento cruzado de una rodilla, el croata Mario Mandzukic y el alemán Emre Can, por decisión técnica, no jugarán la Champions League con la Juventus, al menos en su fase de grupos. El mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur si la integra.

La "Vecchia Signora", que competirá en el grupo D junto a Atlético Madrid, Bayer Leverkusen y Lokomotiv Moscú, presentó una lista de 22 jugadores sin estos tres futbolistas, uno de los cuales no ocultó su enfado.

"Estoy muy enojado, sobre todo porque la semana pasada me prometieron algo diferente", dijo Emre Can. El mediocampista reveló que mantuvo varias negociaciones en el último mercado "y una de las condiciones para permanecer es que me incluyeran en la lista de la Champions. En cambio, recibí una llamada telefónica, que no duró ni un minuto, cuando me dijeron que estaba fuera".

Maurizio Sarri, sorprendentemente dejó fuera de la lista, que podrá ser modificada antes del comienzo de la fase de eliminación directa, a Mandzukic, uno de los líderes del Juventus durante la gestión del técnico Massimiliano Allegri, y a Can, prefiriendo el galés Aaron Ramsey, incorporado gratis en esta sesión de mercado tras expirar su contrato con el Arsenal.

Rodrigo Bentancur, pese al cambio de entrenador, sigue teniendo su lugar en el principal equipo de la Juventus y así lo confirma la inclusión en la nómina oficial que se utilizará para los partidos de la fase de grupos de la Champions.

la lista Los 22 de la "Juve"

Wojciech Szczesny

Mattia De Sciglio

Matthijs De Ligt

Miralem Pjanic

Sami Khedira

Cristiano Ronaldo

Aaron Ramsey

Paulo Dybala

Douglas Costa

Álex Sandro

Danilo Luiz da Silva

Blaise Matuidi

Juan Guillermo Cuadrado

Leonardo Bonucci

Gonzalo Higuaín

Daniele Rugani

Adrien Rabiot

Merih Demiral

Rodrigo Bentancur

Carlo Pinsoglio

Federico Bernardeschi

Gianluigi Buffon.