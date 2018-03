Con goles de la cantera, el United se quedó con el clásico inglés

Un tempranero doblete de Marcus Rashford frenó este sábado en seco al Liverpool en Old Trafford (2-1) y dio al Manchester United un vital triunfo que lo asienta en la segunda posición de la Premier League.



En su primer partido de titular en lo que llevamos de 2018, Rashford respondió a la confianza de José Mourinho con los dos goles (m.14 y m.24) con los que los 'Diablos Rojos' doblegaron a los 'Reds' para ampliar la ventaja entre ambos en la tabla a cinco puntos: 65 tienen los de Manchester por 60 los de Liverpool.



El equipo de Jürgen Klopp, desconectado en los primeros 45 minutos, dio, eso sí, la cara en la segunda parte, en la que presentó batalla, merodeó las inmediaciones de la portería de David de Gea e, incluso, recortó diferencias merced a un tanto en propia portería de Eric Bailly.



Cinco días después de su sufrida victoria en Crystal Palace (2-3), con un tanto de Matic en el minuto 92, Mourinho salió de inicio con tres novedades en el 'once'. Además del lesionado Pogba, se cayeron también Lingard y Lindelöf, en un equipo en el que ingresaron Mata, Bailly y Rashford, titulares los dos últimos por primera vez en lo que llevamos de año 2018.



En el Liverpool, Klopp, después de haber rotado en el intrascendente choque de entre semana en la Champions League (0-0 con el Oporto), sólo un cambio con respecto al 2-0 de la pasada fecha sobre el Newcastle United: Milner le gano la partida a Henderson en el centro del campo.



No tardaron los de casa en estrenar el luminoso, ya que poco antes del primer cuarto de hora, Rashford recogió en la esquina del área un balón largo de De Gea peinado por Lukaku, dejó sentado a Alexander-Arnold con un preciso tacón y, de primeras, sacó un derechazo al palo largo de Karius.



El duelo se le puso todavía más de cara al United diez minutos después gracias a un tanto prácticamente calcado: tras otro balón largo y un rechazo de Van Dijk desde el suelo, la redonda le quedó a Rashford, que remató y batió al portero por el mismo lado que en su primer gol.



El español Mata, otra de las novedades en el 'once', tuvo en sus botas dejar el choque visto para sentencia antes incluso del descanso, pero su fotográfica volea/chilena desde dentro del área se fue fuera por poco.



La segunda parte fue otra historia, con el Liverpool al ataque buscando recortar diferencias y el United encerrado sin salir de su campo.



Consiguió descontar el equipo de Klopp con la inestimable colaboración de Bailly en el minuto 66, al introducir el marfileño en su propia portería un centro lateral desde la izquierda de Mané.



Movió el banquillo el preparador alemán y en los minutos finales dio entrada a un centrocampista ofensivo -Wijnaldum- y un delantero -Solanke- por dos laterales como Alexander-Arnold y Robertson en busca del empate.



En los seis minutos adicionales que dio el árbitro, los 'Reds' estuvieron cerca de conseguir la soñada igualada, pero ni Salah primero ni Mané después consiguieron batir a De Gea.



Con esta victoria, la tercera al hilo en la Premier League, el United se asienta en la segunda posición de la tabla y manda un aviso al Sevilla antes del trascendental partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford.