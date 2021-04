Manchester United y Liverpool piden disculpas a sus hinchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Joe Glazer, presidente ejecutivo del Manchester United, y John W Henry, propietario del Liverpool, pidieron perdón a los hinchas de sus equipos por haber sido parte del caos que se generó con la creación de la Superliga. En ambos casos admitieron que llevará un tiempo cerrar las heridas y dejaron en claro que trabajarán para recuperar su confianza.

Glazer se dirigió a sus aficionados con una carta de disculpa en la que reconoció que se dio marcha atrás porque se escuchó su reclamo.

"En los últimos días, todos hemos sido testigos de la gran pasión que genera el fútbol y de la profunda fidelidad de nuestra afición a este gran club. Dejaste muy claro tu oposición a la Superliga europea y te hemos escuchado.

Nos equivocamos y queremos demostrar que podemos arreglar las cosas. Aunque las heridas están en carne viva y entiendo que llevará tiempo que las cicatrices se curen, estoy personalmente comprometido a reconstruir la confianza con nuestros fans y a aprender del mensaje que transmitieron con tanta convicción".

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

John W Henry, por su parte, se disculpó de haber participado del proyecto de la Superliga con un video. En el mismo dijo:

"Quiero pedir perdón a todos los aficionados del Liverpool por el caos causado en las últimas 48 horas. El proyecto no iba a salir sin el apoyo de los fans. En estas 48 horas los hemos escuchado y nos hemos dado cuenta que no lo querían. Le hemos hecho daño, le hemos hecho daño... Quiero pedir perdón a Jurgen y a los jugadores. A todos los que trabajan duro para que el Liverpool y sus aficionados estén orgullosos. No tienen responsabilidad de esto. Esto es lo que más me duele. Trabajamos para que se sientan orgullosos del club cada día. Sé que todo el equipo del Liverpool, desde el liderazgo y la pasión, necesita recuperar su confianza para poder avanzar. Mas de una década desde que aceptamos este reto y soñamos con lo que ustedes sueñan y trabajamos duro para mejorar su club. Nuestro trabajo no está bien hecho. Espero que entiendan que cometemos errores intentando buscar los mejor para el club. Es mi deber después de decepcionarlos pedir perdón y hacerme responsable de este proceso negativo e innecesario de las últimas 48 horas. Es algo que no olvidaré y demuestra el poder que tienen los aficionados a día de hoy y que seguirán teniendo. En esta situación de pandemia nos está enseñando lo cruciales que son los aficionados en todos los deportes. Se ve en cada estadio vacío. Esta siendo un año realmente difícil para todos, todos estamos siendo afectados. Es importante que la familia del Liverpool esté unida ante este desafío global. Haré todo lo que pueda para que así sea. Muchas gracias".