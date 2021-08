Manchester United enfrentará a Wolves con Edinson Cavani en el banco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Manchester United recibirá a Wolves desde las 12:30 por la tercera fecha de la Premier League, pero Edinson Cavani no irá desde el principio, en la previa a las Eliminatorias de Catar 2022.

Hace algunos encuentros que el "Matador" no juega los 90 minutos y este domingo no será la excepción. Ole Gunnar Solskjær decidirá si el delantero uruguayo entrará en el correr del partido o no.

A Cavani le serviría jugar una cantidad considerable de minutos para tener más rodaje previo al encuentro ante Perú en Lima este jueves, a las 22 horas. Hasta ahora han llegado solo dos uruguayos a Montevideo. El "Matador" estará viajando en estos días.