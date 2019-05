Manchester City le ofreció a Guardiola ganar 22,8 millones de euros por temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pep Guardiola tendrá la oportunidad de permanecer como entrenador del Manchester City durante al menos los próximos cinco años. Y con un incremento importante en sus ingresos, porque de los 17,1 millones de euros que percibe actualmente pasaría a unos 22,8 millones por temporada.

En el seno del Manchester City están felices con el catalán y, según informó el diario The Sun, ya ofrecieron al técnico catalán una propuesta de renovación que va más allá de los dos años que todavía le quedan de contrato.

Después del triunfo en la FA Cup Guardiola dijo que no le interesaba tener un acercamiento con club alguno y se mostró satisfecho de seguir en la Premier League: “Me quedaré aquí dos temporadas más, si me quieren. Estoy satisfecho trabajando aquí y no voy a ninguna parte".

Lo único que podría modificar esa postura, así lo establece The Sun, es la incertidumbre que ha creado el aviso de la UEFA de una posible sanción de no jugar la Champions el próximo curso por violar lo que se conoce como ‘Fair Play’ financiero.

La próxima temporada será la cuarta en la Premier League, pero el City espera que el entrenador considere un nuevo acuerdo a largo plazo. Sus tres temporadas con los ciudadanos han permitido, por ejemplo, que

por primera vez en la historia en Inglaterra un equipo se alza con los cuatro títulos domésticos: Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield.