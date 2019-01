“Nunca en mi carrera he sido operado de meniscos ni de ligamentos. El único momento en el que tuve que parar fue en 2016 y me recuperé sin tener que ser operado. El médico del Atlético Mineiro y de la selección brasileña me dijo que no tenía problemas”, dijo el ecuatoriano en diálogo con el programa “Último al Arco” de Sport 890.

“Hablé con el “Cebolla” (Cristian Rodríguez) y él quedó apenado por lo que pasó. Habíamos hecho una muy buena relación en Gremio. Pero yo repito lo que dije antes, Peñarol es mas grande que todo y que todos. Ojalá les vaya bien”, agregó el zaguero de 30 años que ayer estuvo en Miami para hacerse la revisión médica y no la superó, por lo que el club aurinegro desistió de contratarlo.

Tras conocerse esa noticia, Erazo contó: “me ofrecí a hacer un contrato por productividad y rendimiento. Almada, Saralegui y Aguirre me dirigieron y saben como soy como jugador. Si no jugué el 2018 en Barcelona (de Guayaquil) fue por un error administrativo. Acá mancharon mi nombre y mi carrera”.

“Noté que hubo mala leche y que algo trancó la negociación. Las personas pasamos, Peñarol es más grande que todo. Pero a los clubes los hacen grandes los detalles. Yo elegí Peñarol ante otros clubes, me había ilusionado mucho con esta posibilidad”, expresó el jugador surgido en El Nacional de Ecuador, donde fue ascendido a Primera División por Mario Saralegui.

Por último, Frickson Erazo no se guardó nada y dijo: “pienso que me hicieron una cama por un tema de representantes, todo me lleva a esa conclusión. Filtraron la noticia sin hacer ningún comunicado oficial, recién a mi hoy me llegó la comunicación oficial. No era ese el orden correcto”.