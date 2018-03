Maluma estrenó la canción de Rusia 2018

El cantante colombiano Maluma presentó en Miami la versión en español de "Colors", uno de los temas del Mundial Rusia 2018 y que en inglés es interpretado por el artista Jason Derulo.



"Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco", dijo a la agencia EFE el reguetonero de 24 años, quien explicó que ir invitado a la Copa del Mundo es uno de los sueños más preciados de su infancia.



Maluma reveló que fue un reto para él adaptar la letra del tema original en inglés, pues debía mantener el espíritu en español y "meterle el saborcito de Maluma, de Latinoamérica".



"Colors" combina el dance pop de Derulo con un mensaje de inclusión racial, de multiculturalidad e invita a los fanáticos del fútbol a enseñar los colores de sus banderas.



"El mensaje es de compasión, algo que todos necesitamos hoy en día", subrayó Maluma.