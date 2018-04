No todo es tan malo

Es cierto que para los hinchas catalanes y hasta para el propio Luis Suárez, la eliminación del Barcelona en la Champions League es un hecho casi trágico, aunque de este lado del globo terráqueo un poco lo agradecemos.



Es que teniendo en cuenta que se viene la Copa del Mundo, una de nuestras bestias en el área (junto a Edinson Cavani) podría llegar antes y comenzar a entrenar con antelación de cara al Mundial de Rusia. Si el elenco Culé avanzaba hasta la final de la competencia, Suárez terminaría su temporada recién el 26 de mayo, mientras que ahora estará libre al finalizar la Liga de España. Eso será el 19 de mayo y posiblemente con una carga no tan grande ya que Barcelona tiene todo para salir campeón de España algunas fechas antes del final de la misma.



Por eso mismo es que el batacazo de la Roma no es visto con tan malos ojos para el cuerpo técnico de la celeste, pese a que siempre es bueno tener jugadores uruguayos definiendo hasta las últimas instancias.



En relación al partido, Roma pasó por arriba a un Barcelona desconocido y que sufrió una falta de juego poco habitual para los dirigidos por Ernesto Valverde.



Luis Suárez las peleó todas pero poco pudo hacer y la conexión entre Messi e Iniesta no fue certera, lo que terminó pagando muy caro el equipo visitante. El 4-1 cosechado en el Camp Nou mantenía las esperanzas para los culés aunque el sueño se empezó a convertir en pesadilla cuando Edin Dzeko marcó la apertura a los seis minutos de juego.



Así se fue la primera parte y cuando todos esperaban la reacción de Barcelona, esta nunca llegó. Lo que sí llegó fue el segundo tanto de la Roma a los 58’ de juego. Luego de una infracción de Gerard Piqué a Edin Dzeko dentro del área, Danielle de Rossi aprovechó desde el punto del penal para ilusionar a los hinchas romanos.



El tanto que desató la locura en el Olímpico y que terminó de sentenciar la serie a favor del conjunto italiano se dio a los 82’ luego de un centro desde la derecha que conectó Manolas para establecer el 3-0 final y la clasificación.



A partir de allí, Barcelona fue más intención que fútbol y de esta manera quedó afuera por tercer año consecutivo en los cuartos de final.

Los jeques ponen la plata pero los equipos no marchan



Manchester City y Paris Saint Germain son las pruebas de que a veces la plata no compra los trofeos. Se hicieron inversiones millonarias en ambos equipos con la intención de alcanzar, al menos, la definición de la Champions League pero ninguno de los dos lo consiguió. Ambos, PSG ante el Madrid y el City con Liverpool, cayeron ante equipos que les jugaron al fútbol y que sin el apoyo de los jeques siguen avanzando.