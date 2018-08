El "Mago" violeta: Santos jugará un año en el Parque Rodó

Matías Santos, el “Mago”, es la tercera incorporación de Defensor Sporting. El ex-Wanderers, que regresa al país, entrenó el jueves por primera vez con su nuevo equipo en el Complejo Arsuaga.

“Estoy muy contento. Me recibieron bárbaro. Por lo que pude notar hay un grupo muy unido y la mayoría lleva tiempo jugando juntos. Estoy muy motivado para arrancar”.

El “Mago”, cuyo apodo fue iniciativa de su excompañero bohemio Martín Díaz al poco tiempo de haber subido a Primera División, conoce a la mayoría de sus nuevos compañeros de enfrentarlos, pero con algunos compartió selecciones y preselecciones juveniles. Entre ellos están el “Zorrito” Mathías Suárez, Martín Rabuñal, Santiago Carrera, y el “Moneda” Gastón Rodríguez.

“Eso me va a ayudar mucho en la adaptación”, dijo el volante, que también conoce a otro de los refuerzos violetas, Martín Correa, de las juveniles bohemias.

“Todos me trataron muy bien, pero el primero que se me acercó a darme la bienvenida, a presentarme a todos y a hacerme una recorrida por las instalaciones fue el ‘Coto’ Correa. Después cuando llegó Mathías (Cardacio) y el golero Guillermo Reyes también se encargaron de todo”, contó Santos, que también estuvo conversando con el técnico Eduardo Acevedo.

“Me dijo que a medida que vayan pasando los entrenamientos voy a ir incorporando su idea, que es mucho de trabajar en la parte táctica. La idea es estar a la orden lo antes posible”, agregó quien ayer se hizo la ficha médica y cumplió con su segundo día de entrenamientos en el complejo de los violetas.

Matías Santos Nuevo jugador de Defensor Sporting

MALA EXPERIENCIA. El “Mago” dejó Wanderers, club con el que fue campeón del Torneo Clausura en la temporada 2013-2014, para irse a jugar a los Tiburones Rojos de Veracruz en México, pero la experiencia no resultó como él esperaba. “En México estuve un año y apenas jugué dos partidos. Tuve muy poca continuidad. Y ahora estuve unas semanas en Colombia, haciendo la pretemporada con la posibilidad de arreglar en el Deportivo Pasto, pero no se concretó”, explicó.

Su tiempo en Veracruz fue muy difícil para el futbolista de 24 años. Afortunadamente, la compañía de su novia, Guliana, fue clave para él. “Hubo momentos en que no me quería quedar. Intenté hacer un esfuerzo para tratar de arreglar la situación y lograr estabilidad, también por pedido de ella, pero no se dio”, contó quien está dispuesto a dar rápidamente vuelta la página.

“Físicamente estoy bastante bien, estuve entrenando en Colombia hasta la semana pasada e incluso hicimos amistosos. Estoy apto para jugar, pero me falta competencia y continuidad. Espero conseguirlo rápido”, afirmó y no negó que llega con ganas de revancha tras su mala experiencia.

“Me fui con muchas ganas, pero las cosas no salieron como yo esperaba. Esto es volver a sentirme jugador, lo comentaba con mi familia. Porque en México no tuve chances y vengo con muchas ganas de poder revertir eso. Y qué mejor que hacerlo en Defensor Sporting”, dijo el volante que llega a préstamo de los Tiburones de Veracruz por un año. Y el jueves firmó su vínculo con el equipo del Parque Rodó.

Santos es consciente que llega para sustituir a Matías Cabrera, quien se fue a jugar al Deportivo Cali y el miércoles pasado debutó con gol en la Copa Sudamericana frente Bolívar. Sabe que no será sencillo porque Cabrera era el titiritero violeta y también un jugador muy apreciado por sus compañeros.

“Uno lo veía de afuera y sabe que Matías tiene una calidad impresionante y era el que se ocupaba de enlazar el juego entre los volantes y los delanteros. No voy a decir nada nuevo si digo que tiene una calidad bárbara y por eso tiene la trayectoria que tiene. Sé que él hizo un gran papel en Defensor Sporting, ojalá que lo pueda remplazar de la mejor manera”, reconoció el futbolista que puede jugar tanto de doble cinco, como de volante por afuera o de enganche.

“No lo tomo como una responsabilidad extra, pero sí como un gran desafío. Reconozco que puedo llegar a tener características similares a las de Matías (Cabrera) en el juego, pero trataré de aportar desde mi lugar”, enfatizó muy convencido.

BOHEMIO. Criado en Wanderers desde niño, comenzó en la Preséptima del equipo del Prado tras hacer el baby fútbol en el club Urreta, Santos aún no se imagina como será el momento en que tenga que enfrentarse a los bohemios.

“Va a ser muy raro y especial para mí. Pero son esas cosas que se dan en el fútbol. Hoy me toca ir por un camino distinto al de Wanderers, pero voy a estar siempre muy agradecido con el club. Y ahora voy a dejar todo en Defensor Sporting como hice antes en Wanderers”.

El “Mago” fue ascendido a la Primera División bohemia por el técnico Alfredo Arias. Con él jugaba de doble cinco o de volante mixto. Maneja los dos perfiles y tiene gol, sobre todo rematando de afuera del área. En Wanderers anotó 22 tantos entre Campeonato Uruguayo, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y siempre tuvo buenas actuaciones frente a los dos equipos grandes.

Es gran admirador de Cesc Fábregas, el ex futbolista del Barcelona que actualmente defiende al Chelsea inglés. Le gusta por la simpleza de su juego. Y porque en sus pies todo parece fácil. Es más, por eso es que siempre que puede el “Mago” se calza la camiseta número 4, la que utilizaba Fábregas en el Barcelona.

Su debut en la Primera División de Wanderers fue el 16 de septiembre de 2012, contra Danubio, en Jardines del Hipódromo. Alfredo Arias lo mandó a la cancha a 20 minutos del final y convirtió un gol.

En la segunda fecha del torneo Clausura, Defensor Sporting jugará el clásico ante Danubio. El “Mago” se ilusiona con jugar y repetir la historia de su debut.