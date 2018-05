"Si se ve el sorteo y se piensa en los octavos es adelantarse a las cosas"

Óscar Washington Tabárez brindó una conferencia de prensa tras el entrenamiento del plantel celeste y a continuación podés repasar las mejores frases del entrenador de la selección uruguaya:

"Estamos capacitados para armar la lista de 23"

"Nosotros tenemos bastante definidas las cosas, pero hay casos puntuales donde tenemos alguna duda. Nadie se va a ganar el lugar en estos días, pero sí siempre se ve algo que puede llegar a ayudar y la lista se va a dar en los plazos que pide FIFA. Las cosas están bastante encaminadas porque hemos hecho seguimientos, en los momentos buenos y malos y todo queda registrado y tiene un historial. Creo que estamos capacitados para armar la lista de 23 y vamos a armar un plantel que nos solucione los hipotéticos problemas cuando enfrentemos a los distintos equipos. Para ser gráficos, para el mismo puesto pretendemos tener jugadores de características diferentes; ahora tenemos la posibilidad de hacer eso porque tenemos futbolistas que al principio de las Eliminatorias no estaban".

"Felicité más que nunca a los jugadores"

"El grupo está acorde a los que pueden viajar. Se determinó para la manera de encarar esta primera etapa que será de la prolongación y donde buscaremos ir aumentando las cargas para llegar de la mejor manera al Mundial. En esta oportunidad felicité más que nunca, porque vienen jugadores con muchos logros de sus clubes o personales. Hay jugadores que hicieron muchos goles y tuvieron buenas actuaciones".

"Las vivencias hacen a los jugadores más maduros"

"No creo que influya en el Mundial lo que hicieron en el año, no va a cambiar mucho. Sí es importante que al pasar por eso tenga vivencias que hacen a los jugadores más maduros, los fortalecen y lo forman. Son cosas que dan confianza y buscan repetirlas en una selección nacional, que le da cosas que no le da ningún cuadro".

"La idea la venimos trabajando hace 12 años"

"No vamos a preparar el equipo acá. La idea la venimos trabajando hace 12 años. Considerando la última parte de la Eliminatoria están todos, no hay ninguno que no haya estado acá y desde ese punto de vista vamos a apoyarnos en los aspectos conceptuales. Siempre hay que apoyarse en la realidad, pero tenemos bastante camino adelantado respecto a otras selecciones. Hay cosas en las que somos fuertes, en las que hemos mejorado y en las que tenemos muy claras. Hay muchos que tienen varios mundiales arriba y otros pueden llegar a debutar".

"Después de perder hay que aceptar la realidad y encararla"

"Desde el primer momento que empezamos con este trabajo en la selección tuvimos claro que cualquier equipo puede perder o ganar, pero los más importantes son los que se pierden. Genera un efecto de desazón y frustración, pero después de perder hay que aceptar la realidad y encararla de determinada manera. Todos se deben apoyar en la realidad porque no conozco entrenador que gane siempre y si lo hiciera sería aburrido y si pierde siempre, el propio sistema lo va dejando en otros niveles. En este país le pusieron "la calculadora", pero nosotros pensamos que cuando hay una luz la seguimos peleando y hemos logrado la meta básica de clasificar en las tres veces que lo intentamos. No hay que sumarse a los dramas que vienen de afuera. Si se ve el sorteo y se piensa en los octavos es adelantarse a las cosas".

"Sabemos cuáles son nuestras responsabilidades"

"Siempre cuesta definir la lista. Se nombra a un entrenador y se lo contrata para que haga el trabajo. Sabemos que influye en la vida de los que no integran la lista final, no es que nos transformemos en malos, es una situación que se va a dar en todos lados y muchas veces lo hemos sufrido. Acá hay una historia que ha trascendido más allá del perfil bajo, donde sabemos cuales son nuestras responsabilidad y el peso de nuestra decisión".

Los puntos fuertes de la selección

"Yo creo que uno de los puntos fuertes es la defensa. El fútbol es un deporte colectivo que se trata de oponer a dos rivales y vencerlo que se logra haciendo goles y evitando recibirlos en nuestra defensa. Eso no lo vamos a perder y pesa desde el punto de vista de nuestra intención. Cuanto mejores jugadores tenga desde lo individual mejor será el equipo y está la tarea del cuerpo técnico que busca darle una imagen colectiva y eficaz y eso es el fútbol. Entre los jugadores elegibles, hay cosas que tienen que ver con lo personal, lo físico y cosas que se requieren en el fútbol de nuestros días. En su momento teníamos jugadores de muy buen ida y vuelta y adhesión como los casos de Arévalo Rios, "Tata" González, "Palito" Pereira, Gargano o Eguren y conseguimos cosas importantes como el cuarto puesto en Sudáfrica o la Copa América de Argentina.

El futuro

"Tenemos un Bentancur que no es el de Boca, es un jugador crecido, y lo mismo se puede decir de Nández, de Torreira y de todos los mediocampistas nuevos. Mantienen su característica técnica más allá de la defensa. Tenés recursos para atacar, pero también sabés qué hacer el instante después de haber perdido la pelota".