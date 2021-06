El maestro Tabárez sobre la garra charrúa: "Hay gente que lo ha exagerado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa al inicio de la Copa América, el maestro Óscar Tabárez concedió una entrevista a El País de Madrid donde fue consultado sobre la importancia que tiene la garra charrúa en la selección uruguaya. Según el DT, "hay gente que lo ha exagerado y parece que tengamos un don respecto de jugadores de otros países".

"En 1935, cuando la gran generación de futbolistas uruguayos estaba en sus últimos momentos de rendimiento, fueron a jugar contra un equipo argentino que era el súper favorito. Le ganaron 3-0. Se asoció esa expresión a la rebeldía, a luchar aunque potencialmente el rival se considere superior, a no dar nunca nada por descontado. Hay gente que lo ha exagerado y parece que tengamos un don respecto de jugadores de otros países. En todo el mundo hay jugadores con garra", dijo.

El maestro afirmó también que el término "garra" puede "llevar a ciertas confusiones". "Un jugador tiene la obligación de dejar todo dentro de la cancha. Pero quizá nosotros, como somos un país pequeño en un territorio con poca población, muchas veces nos tenemos que enfrentar a equipos con más población y con más posibilidades. No nos olvidemos que estamos en el continente de Argentina y Brasil. Y, sin embargo, algunas veces les hemos sorprendido", añadió.



En ese sentido, Tabárez indicó que "el gran ejemplo es el 'Maracanazo'" aunque "muchas veces se deformó".



"Pasó de una realidad a un mito. Y todo lo que vino después de eso fue duro. Cuando pasó lo del 50 yo tenía tres años, no me acuerdo de nada, pero toda mi niñez y mi adolescencia la pasé escuchando hablar del Maracaná. El mensaje que giraba alrededor de los futbolistas de la selección era que campeones eran los de antes, los del Maracaná. Eso dio rienda suelta a la impotencia. Cuando se va a una cancha con la obligación de ser campeón y no se logra jugando al fútbol, la impotencia puede no tener freno y se puede confundir lo que significa dejar todo con ser violento y agredir. Y, a veces, nos hemos confundido", añadió.