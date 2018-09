A madrugar para ver a la celeste

Además de la confirmación del quinto lugar en el Ranking FIFA, Uruguay recibió ayer la de los horarios en los que se disputarán los dos encuentros amistosos que afrontará en octubre, posiblemente ya con el maestro Óscar Tabárez como entrenador, ya que su renovación de contrato es inminente.

El primer compromiso está pactado para el viernes 12 a las 8.00 de Uruguay ante Corea del Sur en el World Cup Stadium de Seúl. El segundo será frente a Japón el martes 16 a las 7.35 en el estadio Saitama 2002, donde estará en juego la Copa Kirin.

Este domingo vence el plazo para que se haga la reserva de los futbolistas que actúan en el exterior para esta doble fecha FIFA y se espera que sea el propio Tabárez el que designe el plantel. Fabián Coito, quien dirigió a La Celeste en el amistoso de este mes en la victoria 4-1 sobre México, se encuentra en Catar dirigiendo a la Sub 20, que ha ganado sus dos partidos y lidera el torneo Cuatro Naciones. No obstante, si entre hoy y mañana no se firma el contrato con Tabárez, se le pedirá a él que haga la reserva correspondiente.