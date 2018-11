En Madrid lo quieren, en París se preguntan si Cavani sigue siendo tan indispensable

¿Se queda? ¿Se quiere ir? ¿Ya no es tan importante? ¿Lo tiene entre sus prioridades Atlético de Madrid? Las historias sobre el futuro de Edinson Cavani no dejan de escribirse y se alimentan, principalmente, desde París y Madrid.

Diario AS, por ejemplo, vuelve a insistir que el "Matador" es uno de los jugadores que los colchoneros quieren tener en sus filas porque es el jugador ideal para terminar con la falta de eficacia.

AS incorpora a su análisis descriptivo de la situación del equipo que orienta el "Cholo" Simeone las versiones que llegan desde Francia, en la que se sigue precisando que "Cavani quiere dejar el PSG".

Además, esgrime que juega muchísimo a favor del Atlético el hecho de que Diego Godin y José María Giménez le hablen sobre lo bueno que sería tenerlos junto a ellos y bajo la conducción de Simeone.

La versión de que Cavani quiere salir del PSG, que es cierto se impulsa de manera reiterada desde la Ciudad Luz, contradice con las declaraciones que Cavani formula habitualmente.

De hecho, en la última entrevista concedida a la agencia AFP, poco después de haber recibido el premio Golden Foot 2018, el salteño subrayó por enésima vez que la prioridad es el esfuerzo colectivo para conseguir los objetivos. "Hay un proceso de trabajo y eso no significa que no me lleve bien con Neymar o Mbappé. Espero que este trabajo, con el nuevo entrenador, logre darnos la estructura perfecta para hacer una gran temporada, todos juntos. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo y tenemos que ser un buen equipo de luchadores".



Sin perjuicio de ello, el periodista Hugo Delom se preguntó en el diario L'Equipe si Cavani seguía siendo tan indispensable en el PSG. En su descripción de la actualidad comentó: "Cavani se perdió el Clásico (2-0) debido a un dolor en un muslo. Ha estado entrenando normalmente durante los últimos dos días. Y tendrá la oportunidad de romper su espiral negativa, sin rumbo durante un mes, esta noche contra Lille y el martes en Napoli. Inimaginable hace apenas unas semanas, ponerlo en el banco es muy poco probable. Tuchel repite públicamente su apego al 'Matador'. Pero a los treinta y un años, el mejor anotador en la historia del club (176), la relación sinuosa con el dúo Mbappé-Neymar, ¿es tan esencial hoy en día?".