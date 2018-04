En Madrid "fue penal" y en Cataluña "el robo del siglo"

En dos mitades. Así amaneció España, como consecuencia de lo que sucedió en la contienda de la Champions League entre Real Madrid y Juventus. La rivalidad entre Madrid y Barcelona quedó una vez más expuesta en las tapas de los diarios deportivos, defendiendo el penal cobrado a Lucas Vázquez o considerando que la sanción fue un gran robo.



Los más radicales fueron el diario deportivo Marca y el diario Sport. Para los primeros no hubo ningún tipo de duda, porque rotularon su portada así: "Fue penalti".



La otra cara la dio el diario deportivo de Cataluña, que en cuerpo de letras más grande que el de Marca aseguró que fue "El robo del siglo".

La polémica naturalmente que recorre el mundo y que las voces principales de reclamo de lo sucedido están del lado italiano. El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, pidió que se utilice el Video Arbitraje en la Liga de Campeones, después que su equipo fuera eliminado por el Real Madrid por el dudoso penal en tiempo de descuento.



"Si la UEFA no está lista, entonces necesita preparar personas rápidamente, como lo hizo la Serie A, además de Alemania, Portugal y otros lugares", afirmó. "No se trata de uno o dos incidentes, sino de avanzar en un enorme torneo que aporta tanto dinero y prestigio. No podemos permitir que ocurran estos incidentes", agregó.



"Los jugadores cometen errores, también los árbitros, pero éste perdió completamente el control de la situación", aseguró Agnelli.



Claro que del otro lado hay muchas voces que defienden la decisión del juez. Sobre todo los propios participantes de la acción, como Lucas Vázquez, quien aseguró que entendía la frustración de la Juventus pero no tenía dudas de que la decisión del árbitro fue la correcta. "Es normal, fue en el último minuto, pero fue penal", aseguró. "Cristiano me dio el balón y cuando estaba a punto de rematar el defensor llegó por detrás y me derribó, no hay argumento", sostuvo.

Mientras el diario deportivo AS prefirió apostar al milagro que se consiguió en el minuto 98, porque se pasó "Del pánico a la semifinal", el arquero Gianluigi Buffon criticó con dureza al árbitro inglés Michael Oliver.



Después de decir que pitó una falta que solamente él vio, "para tener grandes partidos a nivel europeo, hace falta grandes actores: jugadores, entrenadores, aficionados... y árbitros. Hay que tener una cierta sensibilidad para entender que en ciertos momentos si no tienes esta sensibilidad sobre lo que pasa en el terreno de juego, es que no eres digno de estar en una cancha", criticó.



"No se puede hacer algo así", continuó el arquero, que a la televisión italiana declaró que el árbitro tenía "una bolsa de basura en lugar del corazón".