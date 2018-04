Los de Madrid le dieron una mano a Barcelona

Con Diego Godín como capitán, Atlético de Madrid llegó al Santiago Bernabeu como escolta aunque una derrota frente a su rival de todas las horas lo iba a dejar muy comprometido ya que Real Madrid se iba a colocar a una sola unidad.



De todas maneras, el conjunto de Diego Simeone se fue con un empate del recinto merengue que lo mantiene como escolta de Barcelona y que también mantiene la diferencia de cuatro puntos con los dirigidos por Zinedine Zidane.



A los 53', Cristiano Ronaldo fue quien puso la apertura del marcador para los locales luego de que una pelota cayera en el área rival y el luso definiera de primera y sin dejarla picar.



Antoine Griezmann no lo dejó festejar mucho a los locales ya que a los 57' puso el empate. Luego de una buena jugada de Vitolo por la punta, el francés quedó frente al arco y sin oposición para definir y poner así el marcador definitivo.



Quien aprovechó el empate entre ambos fue Barcelona que el sábado superó a Leganés y estiró la diferencia a once unidades con el Atlético de Madrid. De esta manera, el conjunto culé tiene encaminada su consagración en la Liga de España que de no suceder nada extraño terminará ocurriendo en las próximas fechas.